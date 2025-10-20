Los padres de alumnos estallan: "Fue un insulto parar las clases por la huelga a favor de Palestina, no hay ningún genocidio"

La huelga a favor del pueblo palestino provocó el rechazo de muchos ciudadanos que no dudaron en hacer públicos sus motivos. Como el caso de Àlex, un padre que envió una queja al colegio de su hijo, en Sabadell, que le acabó dando la razón. Él mismo hizo público el texto en X, informa E-Notícies.

Àlex envió una carta al centro considerando “injustificado” que secundaran la huelga del 15 de octubre. Sobre todo, porque “no hay ningún genocidio en Palestina” y “es un insulto a los pueblos que sí lo han sufrido, como el camboyano, el judío o el armenio".

Además, Àlex recuerda que una escuela no es un centro de producción y “es difícil justificar una huelga cuyo sentido en afectar a las cadenas de producción o suministro”. También critica que el centro no convocara ni un minuto de silencio por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Recuerda que en aquel atentado murieron miles de personas, entre ellas mujeres y niños.

Una huelga que fue un auténtico fracaso. No solo por el escaso seguimiento que tuvo (sin datos oficiales de sindicatos, solo sabemos que la secundaron un 0,5% en el sector público de la salud y un 1,8 en educación).

El paro generó malestar entre numerosos padres de alumnos, que lamentan las interrupciones en el calendario escolar y cuestionan el uso del ámbito educativo para reivindicaciones políticas internacionales.

Según datos del departamento de Educación, el seguimiento de la huelga entre el profesorado fue muy reducido —en torno al 0,3%—, aunque en algunos centros se registraron alteraciones en la actividad docente y concentraciones simbólicas. Varias familias han expresado su desacuerdo a través de asociaciones de padres y redes sociales, reclamando que “las aulas no son el lugar para hacer política exterior”.

“Entendemos la solidaridad con causas humanitarias, pero no creemos que nuestros hijos deban perder clase por ello”, señaló una madre de un instituto de Terrassa. Otros progenitores destacaron que el paro “crea confusión” entre los alumnos y “rompe la rutina escolar en un momento clave del curso”.

Desde los sindicatos convocantes, en cambio, se defendió la movilización como “un acto de conciencia y compromiso social” ante la situación en Gaza. Portavoces del movimiento estudiantil justificaron la huelga por motivos éticos y subrayaron que se trataba de una jornada “de denuncia pacífica y reflexión colectiva”.

Por su parte, la conselleria recordó que la participación en la huelga era voluntaria y que los centros debían garantizar los servicios mínimos.