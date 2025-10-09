Los padres de Mario Biondo no se rinden y lucharán por reabrir el caso en España

Más de una década después del trágico suceso, la Audiencia Provincial de Madrid emitió una resolución el pasado lunes en la que apuntaba que la muerte de Mario Biondo, primer marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, podría no haber sido un suicidio y apuntó posibles indicios de homicidio. Tras este nuevo giro de acontecimientos, los padres de Mario y su equipo legal han convocado una rueda de prensa esta mañana en Barcelona, en la que han anunciado que presentarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial por presunta vulneración del derecho de la tutela judicial. Este es el paso previo para poder presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y poder reabrir el caso en España: “Consideramos que Italia no pudo considerar todas las pruebas. Se ha de iniciar una investigación en España”.

Leyre López Pina, líder del servicio jurídico de Vosseler Abogados, ha recordado que tras la muerte de Mario se produjo un atestado “irregular”, una autopsia también “absolutamente irregular” y una “declaración contradictoria de la viuda”. Por ello, ha insistido la abogada, los padres buscaron justicia en Italia, donde se dictó un auto que apuntaba a que Mario no se suicidó, y que “muy probablemente” hubo un homicidio.

El auto de la Audiencia Provincial

El caso volvió a ocupar las noticias después de doce años tras la resolución del tribunal madrileño, en la que se rechazó la reapertura del caso tras la petición por la familia del cámara italiano. En esa misma resolución la Audiencia Provincial reconoció la existencia de indicios que apuntan a la posibilidad de un homicidio.

Concretamente, López Pina ha asegurado que el reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid deja “un sabor agridulce” aunque es “esperanzador”. El auto, ha dicho la abogada, asegura que hay indicios suficientes para considerar que se trató de un homicidio.

Sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde los hechos, el auto también confirma el archivo del caso. “Este auto ni exculpa ni inculpa a ninguna persona, simplemente analiza una serie de pruebas y contradicciones que apuntan a que Mario no se suicidó”, ha apuntado López Pina, que ha añadido que “este auto arroja luz”.

“Consideramos que es España el juzgado competente para reabrir el caso, pues el hecho no sucede en Italia y aquellas personas a las que se les debe investigar están en España”, ha añadido la abogada, que ha explicado que presentarán una petición de nulidad a la Audiencia Provincial de Madrid. Tras este paso, podrán agotar todas las vías legales en España a través del Tribunal Constitucional y posteriormente, si fuera necesario, llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los padres de Mario

La madre de Mario Biondo, Santina D'Alessandro, ha expresado entre lágrimas su agradecimiento a la Audiencia Provincial de Madrid por estudiar el caso, aunque ha asegurado que deja una sensación “agridulce”. “Era una verdad que sabíamos en nuestra corazón y que ahora se inicia a confirmar oficialmente en España”, ha añadido Santina, que ha explicado que se siente “triste y desgarrada” porque el caso sigue archivado por el paso del tiempo. “Un tiempo que hemos estado luchando, gritando y suplicando por saber quién mató a mi hijo”, ha denunciado la madre de Mario. Santina ha explicado que “vemos algo de luz en la oscuridad” y ha asegurado que “no nos vamos a rendir, no permitiremos que esta media verdad sea el punto final. Por honrar la memoria de mi hijo y porque se haga justicia”.

Por su parte, el padre de Mario, Pippo Biondo, ha asegurado que “siempre me ha resultado muy duro revivir nuestra tragedia, pero hoy es un día suficientemente importante para hablar”. Según Pippo, esta resolución “nos provoca una mezcla de sentimientos encontrados”, en primer lugar “satisfacción porque se empieza a confirmar lo que sabíamos en nuestros corazones, y una gran esperanza de que la verdad saldrá a la luz”. “Al fin solo queremos saber quién ha matado a mi hijo”, ha zanjado Pippo.

“Aquí ha pasado algo”

Sobre posibles hipótesis y acusados, la madre de Mario ha asegurado: “Ojalá yo tuviera el vídeo de lo que pasó esa noche en esa habitación donde estaba Mario, pero no lo tenemos. Lo único que puedo decir es que aquí ha pasado algo”.

Por otro lado, respecto al documental de Netflix recientemente estrenado sobre el caso, López Pina ha asegurado que “este despacho siempre dijo a los padres que queríamos apartarnos de la prensa”. La abogada ha criticado que el documental “es absolutamente tendencioso”, y ha explicado que “en tres horas de entrevista sacaron 10 segundos”. “Desde nuestro punto de vista el documental es parcial. Nos sentimos engañados”, ha añadido.

El caso

Mario Biondo fue el primer marido de Raquel Sánchez Silva. Ambos se conocieron en 2011 mientras grababan "Supervivientes", programa que ella presentaba y él era cámara del equipo. Un año después, en 2012, la pareja daba el "sí, quiero" en Sicilia.