Padres penalistas/hijos artistas

Dicen que los abogados tenemos algo de actores y posiblemente sea cierto; de hecho, los penalistas en las vistas interpretamos aquello que hemos preparado sobre la base de la estrategia y el estudio del caso, con la parte de inspiración que requiere el informe final después de lo sucedido en la Vista Oral. No sé si tendrá algo que ver, pero resulta curioso que a dos de los mejores penalistas de Barcelona les hayan salido dos hijos artistas sensacionales.

Pablo Capuz es un actor joven. Mi primer contacto visual con él fue cuando su padre, Miguel, nos anunció que iba a salir en una serie titulada «Los mil días de Allende», haciendo un papel muy relevante interpretando a Manuel Ruiz, un joven catalán que fue asesor de Allende y al que da vida con una sobriedad magnífica, y te hace comprender cómo fue la relación de este personaje semidesconocido con el que fuese presidente de Chile. Desde esa interpretación no me pierdo nada en lo que salga Pablo Capuz.

Pau Riba, si ustedes lo buscan en las redes sociales, les aparecerá en primer lugar un señor que no tiene nada que ver con aquel del que les voy a hablar y del que oirán hablar mucho, porque es un auténtico genio.

¿Se imaginan ustedes que les dicen que, mientras se proyecta la película original de «El fantasma de la ópera», hecha hace cien años, escucharán en directo una orquesta donde un chaval de diecisiete años ha compuesto una banda sonora nueva? Pues así fue, y lo alucinante es que entras, ves la película y crees que tu mente va a recrear la banda sonora original que todos conocemos de «El fantasma de la ópera». Pues no, es tan magnífica la composición de Pau que, a los dos minutos de empezar a escuchar, se te ha borrado la original y escuchas ensimismado la compuesta por Pau.

Con sus padres, Miguel y Pepe, me bato el cobre en los tribunales. Son dos excelentes abogados, compañeros y amigos a los que siempre prefiero tener al lado que enfrente. Me comentan el orgullo que tienen, y pueden tener, de sus hijos artistas, como también lo tengo yo de mis hijos, cuando, por ejemplo, mi hijo Pepe fundó un club de fútbol durante la pandemia con solo diecisiete años y ahí sigue vivo, compitiendo el Club de Fútbol La Bonanova.

Dicen que los penalistas, en general, somos gente rara. Quizás sea cierto. Nosotros no nos jugamos en los casos solo dinero, como en otras especialidades; nos jugamos muchas veces la libertad de los clientes. Somos, lo podríamos decir, como los cirujanos de los problemas legales.

Raros no sé si seremos, pero padres con legítimo orgullo, tanto Pepe como Miguel, y, si me lo permiten, me apunto al carro yo mismo, desde luego.