El Parlament convalida el decreto para crear un fondo para reforzar las finanzas de ayuntamientos

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern para crear un fondo extraordinario adicional con 22 millones de euros para el refuerzo de las finanzas de los ayuntamientos y los consejos comarcales de Catalunya.

Esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de Vox y la abstención de CUP.

Los 22 millones de euros de esta dotación extraordinaria se sumarán a la distribución ordinaria del Fondo de Cooperación Local de Catalunya y que, en conjunto, alcanzan los 168 millones de euros, un aumento de cerca de 23 millones respecto a 2023 (un 13,6% más).

El grueso de este aumento de recursos se destinará directamente a los municipios, que recibirán 13,4 millones de euros, mientras que los consejos comarcales y el Conselh Generau d'Aran recibirán 8,9 millones (un aumento del 20%), el Área Metropolitana de Barcelona unos 402.000 euros (aumento del 20%), y las entidades municipales descentralizadas recibirán 21.000 euros.

El aumento de recursos para los municipios es diferente en función de su población: los que tienen más de 2.000 habitantes y la ciudad de Barcelona verán aumentados en un 10% los recursos totales a través de estos dos fondos, mientras que los que tienen entre 501 y 2.000 tendrán un 15% más, y los de menos de 500 un 20% más.