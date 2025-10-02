El Parlament suspende el pleno tras la detención de la diputada de la CUP Pilar Castillejo en la flotilla interceptada por Israel rumbo a Gaza

El Parlament de Catalunya ha suspendido este jueves el pleno que debía celebrarse a partir de las 9:00 horas, en señal de protesta por la interceptación de la flotilla Global Sumud por parte del ejército israelí cuando se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria. La decisión ha sido adoptada en la Junta de Portavoces con los votos favorables del PSC, ERC, los Comuns y la CUP.

Entre los integrantes de la flotilla se encontraba la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Pilar Castillejo, que permanece retenida por las autoridades israelíes. Ante esta situación, la Mesa del Parlament ha aprobado un acuerdo en el que reclama “máxima atención y agilidad democrática” para garantizar la liberación de la diputada y de los demás ciudadanos que participaban en esta iniciativa de carácter pacífico y humanitario, así como el respeto a sus derechos, seguridad e integridad física.

Asimismo, la Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional en la que condena la actuación del ejército israelí y exige la puesta en libertad de todos los detenidos. La Cámara ha subrayado que la suspensión del pleno responde tanto a la gravedad de la acción militar como a la detención de una representante del pueblo catalán.