Pedro Sánchez, sobre la crisis porcina en Barcelona: "Prudencia, trabajo y tranquilidad"

Después de más de tres décadas, la peste porcina africana ha vuelto a detectarse en España. Concretamente, en Collserola, en Barcelona. Aunque esta enfermedad no supone riesgo para la salud humana, las autoridades catalanas han adoptado medidas excepcionales para frenar su avance y su propagación. Por ejemplo, se ha ordenado el cierre del Parque de Collserola, que afecta a más de 70 municipios.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en Cafè d'Idees que el ejecutivo nacional está trabajando con la Generalitat de Cataluña para "sofocar y extinguir" el foco de la peste porcina. "Prudencia, trabajo y tranquilidad", ha advertido Sánchez, que ha recordado el despliegue de la UME para "acotar" el brote. Además, el líder socialista ha advertido de la importancia de "mantener abiertos los mercados para la exportación del porcino", y en este sentido, ha celebrado la decisión de algunos países de seguir con los acuerdos comerciales.

La intervención de la UME

La Unidad Militar de Emergencias se han desplegado en el bosque de Barcelona con el objetivo de contener el brote. En este sentido, el el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a toda la ciudadanía.

Por un lado, es importante recordar que la peste porcina africana es extremadamente resistente, y se adhiere a objetos cotidianos como la ropa, los zapatos o los vehículos. Así, la Generalitat insiste en no acceder, de ninguna forma, a las zonas restringidas.

También se ha reforzado la gestión de los alimentos. Según explicó ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, la principal hipótesis sobre el origen del brote apunta a que un jabalí habría ingerido un bocadillo con embutido contaminado. Por eso, recomienda no dar de comer a los jabalíes y lanzar los restos de comida a los contenedores cerrados.