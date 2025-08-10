El periodista británico que elige Barcelona para vivir: "Me irrita escuchar barceloneses diciendo que Madrid es mejor"

John Carlin, hijo de padre escocés y madre española, es un periodista de origen británico cuya trayectoria profesional ha estado muy centrada en el deporte. Además, es el escritor de 'Playing the Enemy' ('El factor humano'), el famoso libro que narra la historia de cómo Nelson Mandela utilizó el rugby, un deporte que dividía a Sudáfrica durante el apartheid, para unir a todo el país. Tal fue la repercusión de esta obra literaria que la película 'Invictus' se inspiró en ella para la trama principal.

Por otro lado, Carlin, quien también posee la nacionalidad española y habla muy fluidamente la lengua oficial del Estado, ofreció una entrevista para 'Col·lapse' ('Colapso'), un programa de TV3 emitido todos los sábados por la noche. Se trata de un show que combina entrevistas, humor, música en directo y actuaciones, todo ello con la intención de que cada sábado se viva "como si fuera la última noche antes de que llegue el fin del mundo".

"Barcelona es el ligar donde la calidad de vida es mejor"

A lo largo de la participación de este periodista y escritor en el programa, ha comentado las ciudades en las que ha vivido a lo largo de toda su vida, y ha apuntado a una en concreto que se sitúa justo en España. Durante sus declaraciones, las cuales fueron realizadas en 2024, aseguró que durante tan solo un año vivió en "nueve o diez ciudades del mundo". Sin embargo, no ha podido evitar decircuál de todas es su favorita.

"Barcelona es, con mucha diferencia, el lugar que más me gusta, donde me siento más a gusto y donde la calidad de vida es mejor", asegura. Como conoce distintos destinos, compara a la Ciudad Condal con varias ciudades de todo el mundo. Se le vienen a la cabeza ejemplos como Washington, Londres, Johannesburgo, Managua, Buenos Aires o México, pero ninguna de ellas supera al territorio español antes mencionado.

"Me irrito cuando gente de Barcelona dice que Madrid es mejor"

Una de las cosas que más le irrita a Carlin es encontrarse con catalanes que aseguran que Madrid es mucho mejor. "Me irrito cuando gente de Barcelona, que es bastante habitual últimamente, dice que Madrid está mucho mejor y no sé qué. Y yo digo: ¿Qué estás diciendo?", expone. Lo cierto es que pueda haber épocas en las que las rachas sean mejores o peores, en las que, por ejemplo "la economía de Madrid sea más vibrante de repente".

No obstante, esto no significa que la capital española tenga que ser superior a la catalana. "Objetivamente, Barcelona es obviamente una ciudad muy superior", declara a la vez que ofrece otra explicación con el mundo del fútbol para que gran parte de la audiencia entienda bien el mensaje que quiere trasladar. "Barcelona, como ciudad mundial, siempre va a jugar en Champions (máxima competición de clubes europeos) y Madrid siempre va a jugar en la Europa League (segunda competición más importante de equipos de Europa)", sentencia.

"No hay ninguna ciudad que le quede cerca a Barcelona"

Volviendo al punto de Barcelona como ciudad mundial, John Carlin explica que todos los españoles debemos estar "más orgullosos de lo que tenemos aquí. Es una ciudad de clase mundial". De hecho, llega a apuntar que está considerada "por todo el mundo como la gran ciudad del Mediterráneo". Esto es algo que le deja, prácticamente sin palabras, ya que este es el mar que tiene "la tremenda historia, la cuna de tanto de la humanidad". Finalmente, concluye su intervención reflejando que es imposible que ninguna ciudad la supere: "Y Barcelona... es que no hay ninguna ciudad que le quede cerca".