El pleno del Ayuntamiento de Barcelona acusa de propagandismo institucional al gobierno municipal

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, excepto el gobierno de Collboni, han coincido en la tendencia propagandística del ejecutivo municipal. A petición de Junts, el pleno municipal ha denunciado "el uso partidista de la comunicación institucional" del gobierno.

Concretamente, la propuesta de Junts condenaba "el uso partidista y propagandístico" de la comunicación en la campaña "Fem la Barcelona de la teva vida", en la que según Junts se vulnera los principios de neutralidad y objetividad exigidas por la legislación vigente. Tras los votos favorables del PP y Vox y la abstención de ERC y BComú, la moción ha sido aprobada por el pleno municipal.

El líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, ha denunciado "la conversión del Ayuntamiento de Barcelona en una agencia de propaganda personal política de Jaume Collboni". Además, ha explicado que en los últimos dos años, el gobierno ha gastado en publicidad institucional casi 19 millones de euros, lo que supone un incremento del 80%. "El alcalde ha convertido Barcelona en su escenario publicitario particular", ha añadido Martí.

Los grupos han instado al gobierno de Collboni a frenar la difusión de la campaña, así como a restablecer la identidad gráfica oficial del Ayuntamiento, que fue cambiada hace pocas semanas. Además, exigen "transparencia y control en el gasto en publicidad institucional", e instan al gobierno a elaborar un código de buenas conductas así como constituir una comisión de supervisión y control de la publicidad institucional con miembros de todos los grupos.

Por su lado, el concejal popular, Juan Millán, ha criticado que "se está utilizando la ciudad como escaparate personal del alcalde. Barcelona convertida en instrumento de marketing.". En este mismo sentido, ha añadido que "defender la neutralidad institucional no es defender una idea abstracta; es defender la democracia misma".

Por contra, en palabras del teniente de alcalde, Jordi Valls, el consistorio se defiende asegurando que la acusación "no tiene ningún sentido".