La policía detiene en Barcelona a este peligroso fugitivo italiano condenado en su país a casi 30 años de prisión

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo italiano considerado altamente peligroso y con una condena pendiente de 28 años de prisión en su país. El arresto se produjo tras una investigación conjunta con la Polizia Italiana, que permitió localizar al hombre en el barrio de Sants, donde se ocultaba tras haber escapado de la custodia policial en Italia el pasado 10 de julio.

El detenido contaba con dos órdenes europeas de detención y entrega por delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, receptación y evasión de custodia. Según informaron las autoridades, el prófugo viajó hasta España utilizando documentación falsa y había establecido su residencia en la capital catalana, donde mantenía un perfil bajo para intentar pasar desapercibido.

Arresto del fugitivo en el barrio de Sants

Tras semanas de vigilancia, los agentes de la Policía Nacional lograron identificarlo y proceder a su arresto el pasado lunes. En el registro de su domicilio se intervinieron un arma de fuego, munición y varias balanzas de precisión, lo que refuerza los indicios de su vinculación con el tráfico de drogas. Además, estaba relacionado con la recepción de medio kilo de metanfetaminas en operaciones anteriores.

Las fuerzas de seguridad destacan que se trata de uno de los golpes más importantes contra la criminalidad extranjera en los últimos meses en Barcelona, dado que el prófugo era considerado una pieza clave dentro de redes criminales activas en Europa. Su captura pone fin a semanas de tensión entre cuerpos policiales tras su fuga en Italia.

A la espera de entrega

El fugitivo italiano permanece bajo custodia judicial en España mientras se tramita su entrega a las autoridades de su país, que ya habían reclamado su captura en el marco de las órdenes europeas de detención. Todo apunta a que será extraditado en los próximos días para cumplir los 28 años de prisión impuestos por la justicia italiana.

Este nuevo operativo refuerza la cooperación internacional entre España e Italia en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo relativo al tráfico de drogas y al uso de documentación falsa para ocultarse en países europeos.