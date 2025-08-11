La policía detiene a una pareja de jóvenes en el Aeropuerto de Barcelona con 42 kilos de hachís escondidos en sus maletas

Golpe al narcotráfico en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a dos jóvenes daneses de 20 y 21 años que intentaban embarcar con 42,64 kilos de hachísocultos en el equipaje facturado. La incautación equivale a unas 170.000 dosis individuales listas para su distribución en el mercado europeo.

La operación se llevó a cabo el pasado 2 de agosto en la terminal 2 del aeródromo barcelonés. Durante los controles rutinarios que realiza el Grupo de Investigación de Equipaje en Bodega (GIEB), los agentes detectaron la presencia de dos maletas que levantaron sospechas por su peso y densidad en las imágenes del escáner.

Traficantes interceptados antes de embarcar

Los guardias civiles localizaron a los propietarios de las maletas en la zona de embarque. Ambos se disponían a tomar un vuelo con destino Copenhague (Dinamarca). Tras identificarlos, fueron conducidos a una sala para realizar la inspección del equipaje en su presencia.

En el interior de las maletas se encontraron numerosos paquetes prensados, perfectamente envueltos y distribuidos para ocupar el mínimo espacio posible. Las pruebas realizadas con el “drogotest” confirmaron que se trataba de hachís. Uno de los detenidos transportaba 18,10 kilos, mientras que el otro llevaba 24,54 kilos.

La cantidad de droga incautada supone un valor muy elevado en el mercado negro y podría haber generado importantes beneficios a las redes de narcotráfico internacional que operan entre España y el norte de Europa.

Ingreso de los traficantes en prisión provisional

Tras la incautación, los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. Posteriormente, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat de Llobregat (Barcelona), cuyo titular decretó el ingreso en prisión provisional para ambos a la espera de juicio.

La Guardia Civil subraya que la actuación forma parte de los controles habituales en el Aeropuerto de Barcelona, que es uno de los principales puntos de paso para el transporte de droga en equipajes facturados con destino a otros países europeos. El objetivo es interceptar estos cargamentos antes de que abandonen el territorio nacional y frenar el flujo de estupefacientes hacia el extranjero.

Barcelona, un punto clave para el tráfico de hachís

El hachís incautado procede habitualmente de Marruecos y se introduce en España a través de distintas rutas terrestres y marítimas. Una vez en la península, parte de la mercancía se dirige a aeropuertos internacionales para ser enviada al resto de Europa. El Aeropuerto de Barcelona-El Prat es uno de los puntos estratégicos para estas operaciones, debido a su gran volumen de vuelos y conexiones directas con capitales europeas.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia en el aeródromo, incorporando nuevas tecnologías de inspección y reforzando la cooperación internacional. Esto ha permitido detectar con mayor rapidez intentos de introducir droga en el Aeropuerto de Barcelona, incluso cuando está oculta en dobles fondos o camuflada entre objetos personales.

Controles antidrogas reforzados

La Guardia Civil insiste en que los controles en el Aeropuerto de Barcelona son continuos y que las detenciones forman parte de una estrategia para dificultar la actividad de las organizaciones criminales. Asimismo, recuerda que la colaboración ciudadana y la comunicación de cualquier actividad sospechosa pueden ayudar a detectar nuevos casos.

Con esta operación, las autoridades logran un nuevo éxito en la lucha contra el narcotráfico internacional, evitando que más de 170.000 dosis de hachís lleguen a las calles europeas.