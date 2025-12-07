Prosigue el juicio a Pujol: la sala resuelve sobre la nulidad y cita a primeros testigos

El tribunal que juzga a la familia Pujol por el origen de la fortuna oculta resuelve el próximo miércoles las peticiones de nulidad de las defensas, que adujeron la contaminación de la causa por la Operación Cataluña o su prescripción, en una sesión en la que están citados los primeros testigos. En la cuarta sesión del juicio contra los Pujol, que empezó el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional y está previsto que se alargue hasta el próximo mes de mayo, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, dará a conocer la respuesta a las peticiones de nulidad de las defensas, que rechazaron tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la Agencia Tributaria.

El juicio sigue contra el expresidente catalán Jordi Pujol pese al criterio de los forenses, que creen que no está en condiciones para defenderse debido a su deterioro cognitivo, así como contra sus siete hijos y una decena de empresarios, a lo que la sala dispensó de asistir a la vista oral hasta que no tengan que declarar.

La Fiscalía pide penas de hasta 29 años de cárcel para los Pujol -nueve en el caso del expresident-, a quienes acusa de amasar la fortuna que mantuvieron oculta en Andorra con las comisiones pagadas por empresarios que pretendían estar a buenas con la familia de cara a futuras adjudicaciones públicas.

El tribunal dará a conocer en la sesión del miércoles su decisión sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, que solicitaron la nulidad de la causa esgrimiendo las maniobras de la policía patriótica y de la Operación Cataluña para frenar el procés. Los abogados argumentaron que la carta de confesión de Jordi Pujol de julio de 2014 no había sido "libre" sino propiciada por la filtración de un "pantallazo" de movimientos bancarios de la familia en Andorra, por parte de la policía patriótica.

Las cuestiones previas también sacaron a relucir el papel de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola que en 2012 presentó una denuncia ante la policía, a instancias del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno, en la que narraba el trasiego de mochilas con dinero de la familia a Andorra. Tanto el fiscal Fernando Bermejo como la acusación particular ejercida por la Agencia Tributaria rechazaron las alegaciones de las defensas, atribuyendo a meros "rumores políticos" las vinculaciones del caso con la Operación Cataluña, y defendiendo la legalidad de la causa porque se sustenta en la denuncia de Victoria Álvarez y la carta de confesión de Jordi Pujol.

Otras de las cuestiones que la sala tendrá que resolver guardan relación con la prescripción de varios delitos alegada por los abogados y la pretendida inconcreción del blanqueo de capitales que se atribuye a los acusados, lo que llevó a algunos de los letrados a manifestar que desconocían con exactitud de qué tenían que defenderse.

Tras la resolución de las previas, está programada la primera testigo, Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, que fue la única trabajadora de Project Marketing, una de las empresas que la Fiscalía sospecha que Jordi Pujol Ferrusola utilizó para enmascarar el cobro de comisiones y el blanqueo, dado que no constan servicios prestados por las facturas que ingresó.

También está prevista la declaración de Núria Pujol Gironès, hija del primogénito de la familia, y de su exmujer Mercè Gironès -también imputada-, que será interrogada por la donación de 585.000 que recibió de su padre en el proceso de divorcio, una suma con la que posteriormente compró -mediante un cheque bancario- a sus padres una sociedad que había recibido pagos de empresas investigadas.

En la sesión del próximo miércoles está prevista además la declaración del empresario Josep Lluís Perelló, otro de los 254 testigos citados para el juicio.