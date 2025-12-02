Las prostitutas de Barcelona que inauguraron uno de los estilos artísticos más reconocidos de la historia

El casco antiguo de Barcelona nunca ha sido sencillo. Entre calles estrechas y giros imposibles, el caminante cree avanzar recto cuando, en realidad, va cambiando de dirección. Una de estas arterias laberínticas, discreta y cargada de historias, ha quedado ligada para siempre a la historia del arte: la calle Avinyó. Paralela a la Rambla, nace en la calle Ferran y desemboca en el paseo de Colón. Antes de ser inmortalizada por Pablo Picasso, era un espacio de burgueses que aún no soñaban con el Eixample y un paisaje urbano tan cotidiano como oculto.

El entorno se conocía como barrio del Palau. En 1378, Leonor de Sicilia, esposa de Pedro el Ceremonioso, mandó construir allí un gran edificio sobre un antiguo albergue templario. Para distinguirlo del Palau Reial Major, en la plaza del Rei, recibió el nombre de Palau de la Reina o Palau Reial Menor. Este edificio medieval sobrevivió hasta 1856, cuando fue derribado por su deterioro. Con su desaparición, el barrio cambió de aspecto y entró en una nueva etapa urbana.

A principios del siglo XX, una de las cosas que atrajo a Picasso a Avinyó fue un almacén de papel ubicado en el edificio que hoy ocupa el Casino Mercantil. El negocio era tan singular que la vía llegó a conocerse popularmente como “la calle del Papel”. A ello se sumaba un rasgo mucho menos oficial, pero igualmente definido: una abundancia de casas de citas repartidas a lo largo de la calle y sus alrededores. Ese ambiente, mezcla de vida cotidiana, burguesía y prostitución, sería decisivo.

En la primavera de 1907, Picasso terminó un cuadro que marcaría el comienzo de una ruptura total con la tradición pictórica: una obra sin título que presentó a sus amigos en privado. El lienzo mostraba a cinco mujeres desnudas, planteadas sin perspectiva, con planos angulares y ausencia total de profundidad. Con el tiempo, sería considerado el punto de partida del arte moderno y el inicio del cubismo.

El nombre con el que hoy se conoce fue posterior y polémico. No hay documentación fidedigna, pero se cree que Guillaume Apollinaire propuso primero llamarlo El burdel filosófico. Después, el crítico André Salmon lo bautizó como Les Demoiselles d’Avinyó, haciendo referencia a la calle barcelonesa y no a la ciudad francesa de Aviñón. Aquel detalle provocó una confusión que se extendió rápidamente: el desconocimiento sobre las experiencias barcelonesas del malagueño hizo pensar a muchos que el cuadro remitía a un rincón de Francia. Pero las mujeres representadas hablaban catalán, no francés, y frecuentaban los burdeles de la calle Avinyó.

Cuando Picasso mostró el cuadro por primera vez a su círculo íntimo, la reacción osciló entre el asombro y la burla. Aun así, guardó la obra durante años. No se expuso públicamente hasta 1916, casi una década después de ser pintada. En 1924 se vendió, y desde 1939 forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Les Demoiselles d’Avignon —un lienzo de 243,9 por 233,7 centímetros pintado al óleo— pertenece al llamado periodo africano o protocubista de Picasso. Es considerado la primera obra que rompe definitivamente con el realismo y la representación tradicional del cuerpo humano. Las cinco mujeres, reducidas a planos geométricos marcados por contrastes de luz y oscuridad, dejaron atrás siglos de perspectiva y canon clásico.

Aquellas prostitutas anónimas de una calle barcelonesa se convirtieron, sin pretenderlo, en el origen de una revolución estética. Desde una esquina secreta del Gótico, pasaron a influir en todos los movimientos pictóricos del siglo XX. Y aunque la ignorancia las transformó en francesas, la historia recuerda hoy que las madres del cubismo eran de la calle Avinyó.