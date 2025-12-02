⁠Protesta sin precedentes: 300 subinspectores de Mossos no irán a trabajar mañana en Cataluña

En un acto sin precedentes en Cataluña, más de 300 subinspectores del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra han decidido no acudir a sus puestos de trabajo mañana. Al ser miembros del cuerpo de seguridad de la Generalitat de Cataluña, no tienen derecho a huelga, por lo que no irán a trabajar solicitando previamente un permiso "por asuntos personales".

La protesta de los agentes se basa en que, según los subinspectores, esta escala de comando asume una carga de trabajo que no está debidamente remunerada. "Tenemos que estar pendientes del teléfono durante 24 horas, casi todo recae sobre nosotros y esta guardia permanente no está bien contemplada", asegura un policía a Regió 7.

Con esta acción, los subinspectores quieren mostrar el sentimiento de "olvido" y "ninguneo" que sienten en comparación con el resto de categorías. A día de hoy, según La Vanguardia, la mayoría de permisos solicitados han sido aprobados. El subinspector es el grado más alto de la escala intermedia, inmediatamente por encima del sargento.

Según el citado medio catalán, el Departament de Interior se mostró "sorprendido" al conocer la medida de los subinspectores, y aseguraron que "hay un diálogo y negociación sobre sus peticiones que avanza positivamente".