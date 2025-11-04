Una de las provincias donde menos sube el precio del alquiler está en Cataluña

Girona es, según los últimos datos de Idealista, una de las provincias españolas donde menos ha subido el precio del alquiler este último año. Concretamente, solo tres provincias mejoran los datos de Girona, que cerró el mes de octubre con un aumento del 1,2% interanual.

Solo Cáceres, con una bajada del 0,5%, Soria, con +0,1% y Huesca, con +0,7%, registraron mejores datos que la provincia catalana. Según el portal inmobiliario, el precio del metro cuadrado actual se sitúa en una media de 13,1 euros, por lo que un piso de ochenta metros cuadrados cuesta, de media, más de 1.000 euros mensuales en Girona.

En el conjunto de España el precio del metro cuadrado se sitúa en los 14,5 euros, y el mes de octubre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 10,9%. comunidades autónomas --el análisis señala que las rentas han subido en todas las regiones desde octubre del año pasado--, la Comunidad de Madrid lideró las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%).

Por debajo de la media nacional se encontraron los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunidad Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%).

Los menores incrementos en el último año se dieron en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), País Vasco (5,2%) y Galicia (5,3%).

La Comunidad de Madrid (21,1 euros), Baleares (19,1 euros) y Cataluña (19,1 euros) fueron las regiones con el precio más caro. Les siguieron Canarias (15,1 euros) y País Vasco (14,9 euros).

En el lado opuesto de la tabla, Extremadura (7,2 euros) y Castilla-La Mancha (8 euros) sobresalieron como las comunidades más económicas.

Dentro del análisis por provincias, los mayores aumentos se dieron en Zamora (19,9%), Segovia (14,3%), Palencia (13,4%), Ciudad Real (13,1%) y Teruel (12,9%). El único descenso fue en Cáceres (-0,5%).

En la provincia de Barcelona las rentas crecieron un 5,9%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,7%. En cambio, Soria (0,1%), Huesca (0,7%), Girona (1,2%), Álava (2,7%) y Navarra (3%) registraron las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (21,1 euros) se mantuvo como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (21 euros).