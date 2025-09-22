El PSC defiende las palabras de Sánchez sobre la financiación singular ante el descontento de ERC

La negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña ha vuelto a situar en el centro del debate político a socialistas y republicanos, que coinciden en defender una financiación singular pero divergen en el tono y la estrategia.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha subrayado el “compromiso” del PSOE y del Gobierno con este nuevo modelo, recordando que la singularidad está recogida en el acuerdo de investidura que permitió la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. En este sentido, ha remarcado que existe “absoluta sintonía en todos los temas” entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, a pesar de que Sánchez, durante la fiesta socialista en Gavà, Barcelona, no se refirió ni al concepto de "singular" ni al principio de "ordinalidad".

Desde la oposición, el portavoz y vicesecretario general de Comunicación de ERC ha expresado su preocupación por las palabras de Sánchez este domingo en Gavà, donde habló de renovar la financiación autonómica sin mencionar la “singularidad” ni la “ordinalidad” del sistema. “Nos preocupa porque nos preocupa el país. Entiendo perfectamente los equilibrios internos que toda formación y todo gobierno debe hacer”, señaló.

El dirigente republicano recalcó que el papel de su formación es “empujar” para que los socialistas cumplan lo pactado en materia de financiación singular. En esa línea, insistió en que ERC no se levantará de la mesa de negociación: “Nosotros estamos en la oposición, seguiremos haciendo política, acompañando a todos para que las cosas avancen, para que las cosas pasen”.

En este contexto, el Govern de la Generalitat depende de los apoyos de ERC, y la formación republicana ya ha reiterado en numerosas ocasiones que no piensa apoyar los presupuestos de Salvador Illa si no ve "avances tangibles" en la financiación singular".