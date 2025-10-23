Puigdemont reunirá el lunes a la ejecutiva de Junts en Perpignan (Francia) en pleno pulso con el PSOE

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el lunes a la ejecutiva del partido en Perpignan (Francia) en pleno pulso con el PSOE, han avanzado fuentes de la formación consultadas por Europa Press.

Según el orden del día de la convocatoria, en la reunión se hará un balance del acuerdo de Bruselas y se abordará las "acciones a emprender" al respecto.

Además, se prevé que el encuentro se pueda alargar a lo largo de todo el día dado el estado de las relaciones de Junts con los socialistas.