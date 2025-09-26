⁠Lo que le acaba de pasarle al Aeropuerto de Barcelona le ha hecho caer estrepitosamente

El Aeropuerto de Barcelona vuelve a estar en el foco tras conocerse el último ranking de aeropuertos elaborado por OAG, la consultora internacional que mide la conectividad y el peso de los grandes hubs mundiales. Según el informe, El Prat ha perdido una posición respecto al año pasado y ahora ocupa el puesto 44 de un total de 50, mientras que Madrid-Barajas escala cuatro puestos y se sitúa en el número 24.

La caída del Aeropuerto de Barcelona contrasta con el avance del madrileño, que no solo aumenta su peso internacional sino que también se consolida en el top 10 europeo, alcanzando el séptimo lugar del continente.

Barcelona frente a Madrid

En el caso catalán, el protagonismo en los vuelos lo tiene Vueling, que opera el 41% de las conexiones, alcanzando un total de 236 destinos. En Madrid, Iberia concentra el 48% de la actividad con 237 destinos, lo que refuerza el papel de Madrid-Barajas como hub intercontinental.

La comparación entre ambos aeródromos se repite año tras año y ahora vuelve a inclinarse a favor del aeropuerto madrileño, que aprovecha mejor su posición estratégica en los megahubs globales.

Los aeropuertos líderes mundiales

El podio mundial lo encabeza el londinense Heathrow, que repite liderazgo por tercer año consecutivo, seguido del aeropuerto de Estambul —que escala desde el octavo al segundo lugar— y del Schiphol de Ámsterdam, que se mantiene en el top 3. El resto de la lista lo completan nombres como Kuala Lumpur, Fránkfurt, Seúl Incheon, Chicago O’Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson, Haneda y París Charles de Gaulle.

Aunque El Prat pierde terreno en el listado general, sí logra una mejor posición en el ranking de aeropuertos de aerolíneas de bajo coste, donde figura en el puesto 9 del mundo, aunque cae también un peldaño respecto a 2024. Palma de Mallorca, por su parte, se mantiene en el top 25 global, en el puesto 23.