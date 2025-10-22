¿Por qué los trabajadores del Tibidabo han convocado una huelga?

Los trabajadores del parque de atracciones del Tibidabo están llamados a una huelga parcial los próximos días 25 y 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con Halloween. Según el Comité de Empresa, esta huelga afecta a todos los trabajadores y tendrá parones de tres horas diarias de 11 horas a 12:30 horas y de 14:30 horas a 16 horas.

CGT, que es el sindicato mayoritario de los trabajadores del Tibidabo, ha emitido un comunicado en el que denuncia las grandes diferencias en las tablas salariales que se están negociando en el nuevo convenio colectivo. En este sentido, piden mejoras del 9% para todas las categorías, y también un incremento salarial del 3% para los próximos 4 años.

En el comunicado, CGT critica también los cambios de hora "indiscriminados" que realiza la empresa y que incumplen, según los trabajadores, el acuerdo sobre la instalación de casetas de atracciones con mejoras en el espacio y la climatización. "El Tibidabo tiene actualmente el peor salario y las peores condiciones laborales de los Servicios Municipales de Barcelona (BSM)", asegura.

Por su lado, BSM confía en la "responsabilidad compartida" y en llegar a un acuerdo a través del diálogo. "BSM quiere reafirmar su compromiso con las personas trabajadoras del Parque de Atracciones Tibidabo y con la ciudadanía de Barcelona, ante la situación actual de la negociación del nuevo convenio colectivo", remarcan.