¿Quién forma el comité de expertos que analiza el origen del brote de peste porcina en Cataluña?

Un comité de seis expertos lidera desde este martes la auditoria de bioseguridad para analizar el origen del brote de peste porcina africana (PPA), detectado hace once días en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Así lo anunció ayer en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien aseguró que este grupo está formado por “los mejores” especialistas a fin de investigar las instalaciones, equipamientos, protocolos y procedimientos de los centros que trabajan con el virus, y evaluar así “si puede haber potencial riesgo” de fuga del virus.

El conseller, así pues, explicó que el grupo de trabajo está coordinado por el director del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Josep Usall, mientras que la dirección científica está dirigida por la doctora Laura Pérez, jefa del área animal y seguridad biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), situado en Madrid.

También, se incluyen en este comité los siguientes profesionales: Gorka Aduriz, jefe del área de sanidad animal del centro vasco Neiker-BRTA; Massimo Palmarini, director del Departamento de Virología de Erasmus Medical Centre de Róterdam; el doctor Gonzalo Pascual, director Técnico y Responsable de seguridad Biológica y Biocontención en el Instituto Carlos III de Madrid; el jefe de la unidad de alta contención del IRTA-CReSA, Xavier Abad; y la doctora Diana Ramírez, jefa de la plataforma de infraestructuras de producción animal y presidenta del comité ético de experimentación animal de la IRTA.

“Información muy importante”

Sobre el grupo de expertos, que se reunirá diariamente desde este martes, Ordeig declaró que no descarta que haya más incorporaciones y que este tendrá absoluta “autonomía” para llevar a cabo su labor. “Decidirán el plan de trabajo: qué tiene sentido o no comprobar en las investigaciones abiertas por PPA.Tendrán todos los recursos necesarios para hacer su trabajo y evalúen la bioseguridad de nuestras instalaciones”, analizó.

Al mismo tiempo, el conseller recalcó el hecho de no extraer “conclusiones precipitadas” sobre el origen del brote de peste porcina en Cataluña, además de anunciar que esta semana “contaremos con información muy importante” relativa al origen del brote del virus, como también de la secuenciación del mismo. Por el momento, la cifra de positivos por peste porcina se mantiene en trece en Cataluña; y el número de granjas afectadas por la enfermedad se sitúa en 55, dentro del radio de 20 kilómetros, tal y como informó el conseller.