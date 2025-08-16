Por un quítame allá esa letra

Esa letra que se basta ella sola para darle un sentido u otro a la palabra y cambiarla de lugar en el diccionario: Es acerbo o acerba si es áspero (un sabor) o cruel y desagradable (un sufrimiento, una disputa...); es acervo el conjunto de valores o bienes culturales que un país, una comunidad, etc., ha acumulado por herencia o tradición.

El atajo por donde se acorta el camino y el hatajo, rebaño pequeño o conjunto de cosas. La baca, en el coche; la vaca, en el prado. Todo barón es varón, pero no al revés. El bate golpea la pelota en el béisbol; el vate compone poemas en la noche. Botar, con saltos y botes contra el suelo; votar, con papeletas. Desperdicio si hablamos de desecho, y desordenado o descompuesto si nos referimos a lo que está deshecho. Errar lo hace el que se equivoca; herrar, el que pone herraduras a las caballerías.

Naturalmente, no es lo mismo grabar una imagen o un sonido que gravar con nuevos impuestos o tributos. Halla, en el verbo hallar; haya, en el verbo haber o en un hayedo. Esté hecha o no, se echa en la cama si tiene sueño. Hola, si saludo; ola, si entro en el mar. Se ojea un escaparate, la caza (tarea de los ojeadores) o, superficialmente y por encima y sin prestarle interés, un texto; se hojea al pasar las páginas de un libro. La onda del pelo o del sonido, y la honda o tira de cuero para lanzar piedras.

La orca que persigue focas y ballenas y la horca del condenado a muerte o del labrador que amontona las mieses. Al rallar, por ejemplo, el pan o el queso, deshacemos algo en trozos muy pequeños; al rayar, por ejemplo, un cuaderno, un coche o una pared, hacemos rayas.

Y el instrumento para rallar (un rallo) nada tiene que ver con la luz del sol o el resplandor del relámpago (un rayo). Rebelarse es propio de rebeldes; revelar tiene que ver con los secretos y la fotografía. La valla, para cerrar o delimitar un lugar, para anuncios publicitarios o como obstáculo en algunas carreras de atletismo; vaya, para ir a un sitio, o para expresar sorpresa, aprobación o decepción: ¡vaya con el vecino! (Y baya, el fruto carnoso de la uva, el tomate, la frambuesa...). Lo vasto es amplio o extenso; lo basto, tosco, grosero, mal elaborado o de poca calidad.

El vello, que puede ser bello, por qué no.