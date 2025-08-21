Un rayo mata a más de 200 ovejas en Lleida

Si bien hace menos de una semana Cataluña sufría una ola de calor que provocó la activación de la alerta máxima por incendios, durante los dos últimos días las temperaturas han bajado y con ellas, han llegado algunas tormentas. En el caso de Lleida, concretamente en la Vall d'Aran, ayer descargó una tormenta eléctrica que sorprendió a muchos vecinos.

De hecho, la repentina tormenta acompañada de viento y granizo acabó, de golpe, con más de 200 ovejas que pastaban por el Camí del Port de Vielha. Lo que las fulminó fue un rayo, que dejó una imagen insólita: centenares de ovejas tendidas inertes en el pasto.

Durante el día de hoy, el consejo comarcal de la Vall d'Aran, junto a las dependencias oportunas, han empezado la recogida de los animales, y han transmitido su apoyo a los ganaderos que, debido a este incidente, han sufrido pérdidas económicas.

Además, el Consell d'Aran recomienda evitar al máximo posible el paso por el camino del Puerto de Vielha a la zona más próxima en el valle de Molières, "sobre todo estas primeras semanas, y hacer uso de la alternativa señalizada para evitar la zona con más acumulación de cadáveres".