Récord histórico de calor en agosto en Barcelona: 38,9 grados

El Observatorio de Fabra, en la montaña del Tibidabo de Barcelona, batió este sábado el récord de temperatura máxima en un mes de agosto, al alcanzar los 38,9 grados centígrados.

El anterior récord de temperatura registrado en este Observatorio a lo largo de sus 112 años de historia se registró en agosto de hace dos años, el 23 de agosto de 2023, cuando se alcanzaron los 38,8 grados.

Además, en cuatro estaciones meteorológicas catalanas de las 121 en las existen registros desde hace más de veinte años también se alcanzaron el sábado récords absolutos de temperaturas máximas en un mes de agosto, y en una quinta se igualó el registro máximo anterior.

Estas estaciones fueron las de Benissanet (Tarragona), donde se alcanzó una temperatura máxima de 43,8 grados (el anterior era de 42,9 el 23 de agosto de 2023); Malgrat de Mar (Barcelona), con una màxima de 38,8?°C (36,3 el 5 de agosto de 2018); Castelló d'Empúries (Girona), con 40,3 grados (40 grados el 23 de agosto de 2023); Vila-rodona (Tarragona), con 39,1 grados (39 grados el 23 de agosto de 2023) y en el Parque Natural del Garraf-el Rascler, con 37,4 grados, que iguala la del 18 julio de 2023).