Referéndum en Cataluña: los vecinos de un pueblo votan pasar de Lleida a Barcelona

El pueblo de Gòsol aprobó este domingo en consulta popular pedir el paso a la provincia de Barcelona, a la que pertenece el resto de la comarca del Berguedà.

Ha votado algo más de la mitad del censo: 88 han apostado por el 'sí' y los otros 12 por el 'no', durante una consulta en el Ayuntamiento organizada de 10 a 14 horas.

La consulta ha sido válida porque el número de votos debía superar el 30% del censo del pueblo, lo que suponía 63 votos, según ha publicado Televisió del Berguedà.

La victoria del 'sí' abre ahora un camino burocrático: el Ayuntamiento debe pedir ese cambio de provincia, que deben aprobar las administraciones superiores a la municipal.

El pueblo se planteó la consulta pensando en si pertenecer a Barcelona, como el resto de su comarca, puede ser una ventaja administrativa y burocrática.

Diputació de Lleida

El presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha asegurado este mismo domingo, antes de saberse el resultado, que iban a acatar lo que decidieran los habitantes.

"Respetaremos, como no podría ser de otra manera, el resultado y les daremos todo el apoyo pertinente", ha dicho a los vecinos del pueblo en un mensaje de X recogido por Europa Press.