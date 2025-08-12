El PP registrará una batería de preguntas al Govern sobre medidas ante el "colapso" de la sanidad

El PP de Catalunya ha anunciado que presentarán en el Parlament una batería de preguntas al Govern para saber qué medidas están adoptando ante el "colapso quirúrgico en la sanidad catalana" y para exigir una actuación urgente.

En un comunicado este martes, el portavoz de Salud del PP en el Parlament, Hugo Manchón, ha reclamado a la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, "más inversión y más profesionales sanitarios" para hacer frente a la situación de las listas de espera.

"Hay que reducir las listas de forma inmediata, no es que sea urgente, es una cuestión inaplazable, no nos podemos permitir que se repitan año tras año las cifras de centenares de pacientes que han muerto en lista de espera", ha lamentado.

Manchón considera que no ha comenzado una nueva etapa con el Govern de Salvador Illa: "La sanidad sigue colapsada con eternas listas de espera, la educación se hunde con los peores resultados, las calles son cada vez más inseguras y mientras, el independentismo obtiene todo lo que quiere gracias a las cesiones de Sánchez e Illa".

Ha acusado al Ejecutivo catalán de abandonar a Catalunya "para pensar solo en el sillón", y ha insistido en que la sanidad debe de pasar a ser una prioridad real y no un eslogan, textualmente.