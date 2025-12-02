Sánchez afirma que la financiación reconocerá la "vocación" de autogobierno de algunos territorios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará el Ejecutivo reconocerá la diversidad y las singularidades de cada uno de los territorios de España, y que deberá contemplar la "vocación que tienen algunos territorios" de reforzar su autogobierno.

En una entrevista en 'Rac1' este martes recogida por Europa Press, ha sostenido que el Gobierno presentará este modelo que es un compromiso asumido tanto con ERC como con todas las comunidades autónomas y que implicará "más recursos para esas comunidades autónomas en un sistema multilateral".

"Eso es algo que ha aceptado Esquerra Republicana y que yo agradezco", ha añadido, y preguntado textualmente por si se trataría de una especie de café para todos, ha respondido que el sistema reconocerá la diversidad y singularidad de cada uno de los territorios, particularmente Catalunya.

"Hay que reconocer en el sistema de financiación autonómica la vocación que tienen algunos territorios, como es el caso de Catalunya de reforzar su autogobierno, de tener más palancas para dar respuesta propia y más cercana al territorio", ha expresado.

Recaudar los impuestos

Sobre si Catalunya podrá recaudar todos sus impuestos antes de que finalice esta legislatura, ha dicho que hay "una complejidad técnica importante", y ha señalado como desafío tanto la parte técnica de la gestión de estos impuestos como lo que representa el funcionariado, en sus palabras.

"Es el compromiso que tenemos con Esquerra Republicana y, por supuesto, nuestra ambición es cumplirlo. Probablemente, no se pueda cumplir durante los próximos años en su totalidad, pero caminaremos hacia esa línea", ha añadido.

Catalán en la UE

Respeto a la oficialidad de catalán, euskera y gallego en las instituciones de la UE, medida a la que Alemania se ha mostrado reticente, ha dicho que ha tenido conversaciones con el canciller alemán, Friedrich Merz al respecto: "Le he trasladado que esta es una cuestión de identidad nacional española, que en nuestra Constitución hay cuatro lenguas constitucionales".

Ha dicho que es voluntad del Gobierno que sean utilizadas y reconocidas en todas las instituciones comunitarias, que para ello han creado un grupo de trabajo con el gobierno alemán, aunque ha advertido de que el PP está haciendo "un lobby en contra del reconocimiento" de estas lenguas.

"Cosa que no entiendo, que me parece poco inteligente, porque, a fin de cuentas, estas son lenguas también que utilizan no solamente un número importante de ciudadanos del Estado, sino que también gente que vota al Partido Popular", ha valorado.

Sin embargo, Sánchez ha dicho que están trabajando en ello desde el Gobierno, que no puede detallar una fecha en la que se habrá conseguido, pero que confía en que sea "a lo largo de esta legislatura".