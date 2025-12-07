El sector porcino, inquieto por las consecuencias de la peste en Navidad: "No queremos vivir una sangría"

El sector porcino vive "con preocupación" y "un nerviosismo elevado" las consecuencias de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña, más de una semana después del hallazgo de dos jabalíes muertos, —que ya ascienden a 52— en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Así lo explica para 'La Razón' el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cataluña, Pere Roqué, quien ve necesario crear "un plan nacional de erradicación de cerdos salvajes y plagas de conejos" para frenar la propagación del virus.

"El control sobre la fauna salvaje y cinegética ha de ser extensivo al territorio", expresa el dirigente frente a una problemática que comporta efectos económicos negativos para Cataluña: la principal comunidad productora de cerdo de España. Y es que el cierre de exportaciones a países fuera de la Unión Europea por la detección del brote de PPA desencadenó este jueves una segunda caída histórica del precio del porcino catalán.

"Las cerdas que van al matadero han bajado 40 euros cada una en un mes", expone Graells

La lonja de referencia estatal, Mercolleida, acordó una nueva bajada de 10 céntimos en la cotización del cerdo vivo, de seis en la de la cerda y de cinco euros en la del lechón. La valoración general del cerdo ha bajado un total de 21,4 céntimos, colocando en 1,10 euros el kilo. "Aproximadamente se pierde 1.200.000 euros a la semana por cada céntimo que baja el precio", dice el director general de Mercolleida, Miquel Bergés.

"Las cerdas que van al matadero han bajado 40 euros cada una en un mes. Su valor en una granja de 1.000 puercas, por ejemplo, significa que el capital se reduzca en 40.000 euros", lamenta Joan Graells, presidente de la sectorial del porcino Asaja Lleida, sobre una casuística que puede agravarse a falta de pocos días para el arranque de la campaña navideña, según el colectivo.

Precios en Navidad

Sobre este tema, Pere Roqué espera que la PPA no repercuta en el coste de la carne de cerdo durante esta época del año. Admite, sin embargo, que "se pondrán seguro precios a la baja", mientras el sector porcino catalán se sumerge en un contexto en el que "se pierde dinero". "Si mi precio de referencia pensaba que era de 90 euros el jamón, y ahora lo he de bajar a 70 o 60, se da esta situación", expone Roqué. Y añade sobre el producto que se venderá en esta campaña: "Se han comprado hace dos años a precio alto, para que hicieran el proceso de estocado y se secaran de manera adecuada".

El director general de Mercolleida, por su parte, indica que "la carne de cerdo en Cataluña no es de gran consumo navideño", a diferencia del "centro y norte de Europa". "En esas zonas habrá más demanda, pero aquí no llegará una bajada lineal hasta enero o febrero", analiza Bergés, sobre una reducción del precio del cerdo que, eso sí, prevé "más fuerte que otros años" en los primeros meses de 2026. Respecto a las pérdidas, dice, dependerá del "coste de producción que cada uno tenga".

Desde el sector, con todo, subrayan la importancia de que "la gente consuma". "El mensaje es claro: la PPA no afecta a los seres humanos", remarca Rossend Saltiveri, ganadero y responsable del sector porcino del sindicato Unió de Pagesos sobre la "seguridad alimentaria" de la carne porcina. Un condicionante que, a su vez, explica el bloqueo total o parcial de exportaciones nacionales a más de 40 países del mundo. En Cataluña, se facturaron el año pasado 3.000 millones de euros, gracias a esta especie: 2.000 dentro de la Unión Europea y 1.000 fuera de ella.

En total, esta clase animal representó para la autonomía el 19,4% del total exportado en 2024, en comida y bebida. Por eso, para el sector porcino, resulta importante descifrar la "incertidumbre" del mercado y "el freno a las exportaciones fuera de la UE". "Somos conscientes de que tenemos una situación muy grave. No queremos vivir una sangría, sino que se actúe de inmediato para solucionar el problema lo antes posible", concluye, Miquel Bargés.