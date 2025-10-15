Seguridad
Seis de cada diez disparos de los Mossos no apuntan a personas
En nueve ocasiones los disparos fueron "accidentales"
En los últimos dos años, los Mossos de Escuadra han realizado 716 disparos. Así lo recoge un informe firmado por la consellera de Interior, Núria Parlon, a petición del diputado de los Comunes, Andrés García Berrio, y al que ha tenido acceso El Món.
Sin embargo, la mayoría de veces que los agentes han apretado el gatillo no lo han hecho hacia personas, sino hacia animales. Concretamente, en 429 ocasiones los Mossos han disparado a animales heridos en carretera (425 veces) o a animales peligrosos. Esta cifra supone un 60% del total de disparos.
Además, en este mismo sentido, las carreteras catalanas suman, cada día, una media de 15 accidentes de tráfico por choques con animales, el doble que hace apenas 5 años.
En cuanto a personas, la mayoría de disparos son en defensa propia o en defensa de otras personas. En total solo se ha registrado una muerte por defensa propia por este tipo de incidentes -en Vandellòs, el 12 de agosto de 2023-. Del total de 146 incidentes en defensa propia, se han contabilizado seis heridos. Además, también se han registrado ocho acciones con armas de fuego para "evitar la huida del autor de un hecho delictivo".
En otras nueve ocasiones, los disparos fueron "accidentales".
