Una septuagenaria lanza en Barcelona un nido de avispas contra okupas y desata el debate sobre la legítima defensa

Montserrat Riera, una mujer de 78 años residente en Sant Martí de Tous, en Cataluña, ha protagonizado un insólito incidente que ha reavivado el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas y los límites de la legítima defensa. Tras regresar de unas vacaciones, Riera descubrió que su casa había sido ocupada por cinco personas, quienes habían cambiado las cerraduras y se habían instalado en la propiedad sin su consentimiento.

En lugar de recurrir a las autoridades, Riera decidió tomar medidas por su cuenta. Según informes locales, localizó un nido de avispas en un árbol cercano y lo lanzó a través de una ventana abierta de la vivienda ocupada. El resultado fue que varios de los ocupantes fueron picados por las avispas, lo que provocó su huida del lugar.

Este acto ha generado una ola de reacciones en la comunidad. Algunos vecinos han expresado su apoyo a Riera, argumentando que su acción fue una respuesta legítima ante una situación de ocupación ilegal. Sin embargo, otros consideran que el uso de avispas como "arma" es una medida desproporcionada y peligrosa. Desde el ámbito legal, se ha señalado que, aunque la ocupación ilegal es un problema, recurrir a métodos violentos o peligrosos puede acarrear consecuencias legales para quienes los emplean.

El incidente también ha puesto de manifiesto las deficiencias en el sistema judicial y policial para abordar la ocupación ilegal de viviendas. Muchos propietarios se sienten desprotegidos y recurren a medidas extremas como las de Riera debido a la lentitud de los procesos legales y la falta de recursos para hacer frente a los ocupantes ilegales.