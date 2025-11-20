El Síndic de Greuges concluye que "solo la mitad" de los municipios tienen consejos de infancia

El Síndic de Greuges de Catalunya ha concluido en el Informe Focus, que evalúa la situación de los consejos locales de infancia en Catalunya, que "solo la mitad" de los municipios catalanes tienen consejos locales de infancia.

En un comunicado de este jueves, con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Niños, el Síndic insiste en que los consejos de niños son "un instrumentos de participación y escucha de este colectivo".

El informe afirma que la existencia de estos consejos se ve afectada por el tamaño y la renta del municipio: así, "solo" el 24,7% de municipios de 3.000 a 5.000 habitantes tienen; así como también los municipios con más población nacida fuera de Catalunya también suelen tener menos consejos.

Asegura que los niños que viven en municipios pequeños y con una composición social más desfavorecida "tienen menos oportunidades de participar políticamente, lo que vulnera un derecho reconocido por la Convención sobre los derechos del niño".

Actualmente hay 4.531 niños y adolescentes que participan en consejos de niños, pero el informe también pone de manifiesto algunos "sesgos": se detecta una baja participación de los mayores de 15 años (0,5%) y de los niños de nacionalidad extranjera (2%), con discapacidad (0,8%) y tutelados (0,2%).

El Síndic recomienda promover la formación de los niños sobre sus derechos; crear consejos de niños en todos los municipios de 3.000 habitantes o más; consolidarlos con un reglamento, personal técnico y recursos estables, con un mínimo de 4 reuniones anuales; y garantizar la participación de los niños menos representados, incluidos los menores de 6 años y adolescentes, entre otras acciones.