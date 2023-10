El sindicato socialista Ustec pide a los profesores que propaguen el odio hacia los judíos e Israel entre sus alumnos en Cataluña

El sindicato socialista de docentes, y mayoritario entre el profesorado catalán, USTEC ha enviado un mensaje a los maestros de escuelas e institutos de Cataluña. Básicamente, piden que, en horario lectivo, se genere “odio contra Israel y, por extensión contra la comunidad judía”.

Así reza el comunicado “antibelicista”: “Estimado/a docente, Uno de los ejes de trabajo de la secretaría de movimientos sociales de USTEC·STEs (IAC) es la educación para la paz y contra las violencias. Hagamos este escrito en respuesta a los acontecimientos actuales en Palestina e Israel.

El conjunto de nuestro alumnado está sometido, a través de los medios de comunicación generalistas y las redes sociales, a un tipo de información ya unas imágenes terribles de violencia, terror y destrucción, desiertas en general de rigor. Todo ello no les permite comprender lo que está pasando en Palestina. Ante estas situaciones y dentro de nuestra función docente, consideramos que es especialmente importante que facilitemos las herramientas para poder realizar reflexiones compartidas e incentivar el pensamiento crítico de nuestro alumnado.

Desde 1948 existe un proceso de colonización y apartheid llevado a cabo por Israel en tierras palestinas, con más de 700.000 personas refugiadas (Nakba), según Naciones Unidas. En todos estos años de ocupación, se han denunciado las prácticas abusivas, la persecución, la dominación y los crímenes de lesa humanidad contra la comunidad palestina y un bloqueo ilegal en la Franja de Gaza desde organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Sólo en 2023 (antes de la escalada del conflicto) se han contabilizado 247 vidas palestinas y 32 israelíes asesinadas, en ataques de colonos a comunidades palestinas y expulsiones realizadas por el ejército israelí. La UE y EEUU han apoyado el estado de Israel y la extrema derecha, siendo cómplices de sus políticas de exterminio étnico. Desde la sociedad civil internacional se ha impulsado una campaña no violenta de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) contra la colonización, el apartheid y el empleo israelíes. Ninguna violencia está justificada, ni hacia la sociedad civil palestina ni hacia la sociedad civil israelí. Sin embargo, no podemos obviar que el asedio a la población civil comporta la vulneración de un derecho fundamental y el marco de violencia estructural. Por eso, hacemos un llamamiento a abordar esta cuestión en los centros educativos ya organizar actos de apoyo con la justicia, la paz y la no violencia y los derechos humanos, y en contra del apartheid”.