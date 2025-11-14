Los sindicatos llaman a la comunidad educativa a manifestarse contra la precariedad del sector en Cataluña

Los sindicatos USTEC·STEs (IAC), ASPEPC·SPS, CCOO Enseñanza, CGT Enseñanza y UGT Enseñanza han hecho este viernes un llamamiento al personal docente para apoyar de forma masiva la manifestación conjunta que se celebrará este sábado, día 15 de noviembre, contra la precariedad del sector educativo en Cataluña.

En el acto, celebrado en la Plaça del Rei, las entidades han exigido mejoras laborales para la comunidad educativa ante una situación que, según denuncian, es insostenible. También, han recordado que la educación catalana sufre desde hace años una carencia crónica de financiación, que se sigue incumpliendo la LEC en cuanto al 6% del PIB, y que se han desplegado decretos que han comportado pérdida de democracia en los centros, inestabilidad de las plantillas, abuso de interinidad, cambios curriculares constantes sin consenso, cierre de grupos a la pública y ataques judiciales en la escuela en catalán.

En este marco, la manifestación de este sábado se enmarca como “un ultimátum”: “Con la manifestación, trasladamos un ultimátum a la Conselleria de Educación. Si no se dan pasos hacia adelante en nuestras demandas, el colectivo docente se planteará ir a otro tipo de movilizaciones y seguramente a la huelga”, aseguró el secretario de acción sindical de los profesores de secundaria, Ramiro Gil.

(ampliando información)