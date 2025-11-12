La Sindicatura de Comptes alerta de que no existía un proceso formal para formular PDU en 2020-2022

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emitido un informe relativo a los planes directores urbanísticos (PDU) de algunos departamentos de la Generalitat y ha alertado de que no existe "un procedimiento formalmente aprobado de formulación" de los PDU.

En el informe, publicado este miércoles, la entidad se ha centrado en los departamentos de Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat durante los ejercicios de 2020 a 2022.

"El departamento no formaliza ningún documento de planificación a largo plazo en el que defina los objetivos y los recursos y medios para alcanzarlos en materia de ordenación del territorio y de gestión de los PDU", subraya el documento.

Así, también se han detectado "dificultades y retrasos" en la tramitación de los planes, cuyos principales motivos son la desestimación sobrevenida, una planificación incorrecta, la falta del consenso necesario o la complejidad de los planes.

Los trámites con mayores dificultades y retrasos son los relativos al proceso de participación y publicidad con los ayuntamientos y la ciudadanía, la elaboración del documento inicial estratégico y la solicitud de los informes sectoriales pertinentes.

Análisis

En el período 2010-2022 se iniciaron 113 planes directores urbanísticos, 62 de los cuales eran de nueva creación y 51, modificaciones de planes preexistentes.

El informe "evidencia una elevada conflictividad" al aprobar un PDU, puesto que para los 22 planes aprobados en el período 2010-2022 se presentaron 284 recursos.