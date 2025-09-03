Sirera ve al PSC como los "responsables" de la multirreincidencia en Barcelona

Antes de iniciar el nuevo curso político en el Ayuntamiento de Barcelona, el líder municipal del Partido Popular, Daniel Sirera, ha mantenido una reunión con los concejales y diputados del PP en el Congreso y en el Parlament por Barcelona para "crear una agenda de coordinación pensada para Barcelona con propuestas para presentar conjuntamente" en las tres cámaras.

Tras la reunión, Sirera se ha dirigido a sus compañeros populares, a los que ha llamado a "estar unidos con una voz fuerte" ante la situación actual de Barcelona, la cual ve "sometida por culpa de las tres administraciones". En este sentido, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, como "máximos responsables" de la multirreincidencia en la capital catalana.

A través de un comunicado, el PP en Barcelona denuncia que los datos de criminalidad en Barcelona "siguen siendo preocupantes en delitos como las agresiones sexuales y el tráfico de drogas", y ha exigido al Govern desplegar 3.000 agentes de Mossos d'Esquadra y 1.000 de la Guardia Urbana "para acabar con la inseguridad".

Asimismo, ha reivindicado las propuestas del PP en materia de educación, vivienda, sanidad, políticas sociales: "Trabajaremos unidos para que todos los problemas que tienen los barceloneses por culpa de las políticas nefastas del Partido Socialista se puedan resolver desde la oposición".