Situación insólita en el Ayuntamiento: Junts vota en contra de ejecutar sus propias propuestas en Sarrià

Durante el debate celebrado esta mañana en la comisión de Presidencia en el Ayuntamiento de Barcelona se ha producido un hecho insólito: Junts ha votado en contra de ejecutar sus propias propuestas en el barrio barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

Concretamente, a través de una proposición, Vox ha reclamado al ejecutivo municipal "ejecutar sin más dilaciones los acuerdos aprobados por mayoría en el distrito, o en su defecto, a presentar alternativas equivalentes en caso de imposibilidad técnica o legal justificada". Entre las resoluciones pendientes están la creación de una guardería pública en Tres Torres, la rehabilitación de plazas de parking en Sarrià o la revisión del carril bici en Via Augusta.

Varias de estas propuestas, asegura Vox, están impulsadas por el propio grupo municipal de Junts en el Consejo del Distrito. Sin embargo, el partido independentista votó en contra de exigir al gobierno de Collboni "que cumpla sus propias propuestas". Para la formación de Gonzalo de Oro, esta decisión es un intento de "mantener el cordón antidemocrático" contra Vox, aunque ello suponga ir en contra de sus intereses.

Para el líder de Vox en Barcelona, la actitud de Junts en la comisión es “uno de los episodios más bochornosos de la historia de este Ayuntamiento” y una muestra de “esquizofrenia política”.