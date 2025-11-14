Suben a 4 los detenidos por la muerte violenta de un hombre en el barrio barcelonés del Bon Pastor

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona el pasado 30 de septiembre, uno de ellos detenido este miércoles, informan en un comunicado en 'X'.

Otro fue arrestado este jueves, sumándose así a las dos primeras detenciones que los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) realizaron en una primera fase entre el 15 y 30 de octubre.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado en un mensaje en 'X' que dos de ellos han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que los otros dos están en libertad con medidas cautelares.

Los detenidos tienen entre 19 y 30 años y los mossos detuvieron a uno de ellos en Martorell, y a los otros tres en Barcelona.

Los hechos

Sobre las 20.30 horas del día de los hechos, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del barrio barcelonés, hasta donde se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM); a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, el hombre murió.

Fue entonces cuando la DIC abrió una investigación para esclarecer las causas, que ha estado bajo el secreto de las actuaciones.