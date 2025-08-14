Una surcoreana, tajante sobre el estilo de vida en Barcelona: "Puede ser que tuviera algo de presión social, pero..."

Algo que es de mucha utilidad en la sociedad es que los extranjeros publiquen en las redes sociales las diferencias que hay entre el estilo de vida de su país y aquel en el que van a residir. Todo esto ofrecerá un visión, tanto directa como personal, a todas las audiencias, las cuales se verán beneficiadas de nuevas ideas que jamás habían escuchado y con las que podrán ser todavía más previsores. Un ejemplo de ello ha sido el de una asiática que vive en España.

Este ha sido el caso de @casicoreanola, una joven influencer de origen surcoreano que en la actualidad reside en Barcelona. En cuanto al tipo de contenido que publica, se pueden observar temas como por ejemplo la cultura y la identidad de su propio país y a la vez estadounidense, sobre la vida cotidiana y sus experiencias en España, sobre los choques culturales que hay con la lengua, y también sobre reflexiones personales.

"Hay una cosa de la que me acabo de dar cuenta sobre el estilo de vida en España"

No obstante, el vídeo que ahora concierne es el una situación que se le ha dado durante un día cualquiera, a la cual la ha comparado con Estados Unidos (donde ha vivido). Nada más comenzar su testimonio, revela que "hay una cosa de la que me acabo de dar cuenta sobre el estilo de vida en España". A partir de ahí, pone en contexto a sus seguidores diciendo que es coreana y estadounidense a la vez y que está viviendo en Barcelona. "Ya llevo un año y cuatro meses viviendo aquí", detalla. Cabe resaltar que este vídeo lo grabó a principios de junio, por lo que lleva un año y medio aquí.

Esa diferencia sobre el estilo de vida la ha visto en el café. "Cuando vivía en Estados Unidos me tomaba un cafecito y siempre tenía prisa, no sé por qué", expresa. Esto no es algo que tan solo lo ocurría con esta bebida estimulante, ya que "siempre tomaba cualquier tipo de bebida muy rápidamente". Podía ser un café frío o caliente, un refresco o una cerveza, que esta joven "siempre me lo tomaba muy rápido".

"Puede ser que haya tenido alguna presión social en mi subconsciente"

Sin embargo, parece ser que esto es algo que en España no le pasa. "Me di cuenta porque fui a una cafetería para tomarme un cafecito y estuve ahí como dos horas", anuncia. Has pasado de tener, seguramente, tan solo cinco minutos para disfrutar de una bebida a casi dos horas, lo cual son 115 minutos más. Lo cierto es que 'Casi coreañola' no es capaz de encontrar una razón exacta que pueda definir todo esto, pero sí que hace lo posible por encontrar una explicación, la cual es la siguiente.

"No sé exactamente por qué, pero creo que esto puede ser que haya tenido alguna presión social en mi subconsciente, sin darme cuenta", sentencia. Continúan razonando que siempre se ha exigido mucho a sí misma en cuanto a mayor productividad se refiere. "Quizás vivía con la presión de que, como que tengo que ser más productiva, tengo que hacer cosas más rápido", apunta.

"Me flipa vivir en España. Me encanta"

Otra de las posibles razones que ofrece es la forma de vivir en el territorio español. "Quizás por el estilo de vida en España, porque todo aquí es muy tranquilo. Alomejor esto me ha afectado", duda. Esto no es algo que le disguste, sino al contrario. "La verdad es que no me quejo. A mí me gusta", afirma. Uno de los mayores pensamientos que le rondaba en su mente era el de cómo conseguir más tiempo para tomarse algo más tranquila.

"Siempre pensaba: ¿Por qué no tomo mis bebidas tan rápido? ¿Por qué no puedo relajarme?", arroja a la vez que insiste en que esto es totalmente diferente en Barcelona. "Ahora que vivo aquí, y sin darme cuenta, me tomo mi cafecito con mucha calma, con mucha tranquilidad", explica. Esto es algo que le encanta, como así asegura, y este testimonio concluye de la siguiente manera: "Esto me flipa. Me encanta vivir en España. La vida, el estilo de vida... todo".