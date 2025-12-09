Los taxis inician un paro general en Cataluña contra las plataformas de VTC

El sector del taxi, convocado por Élite Taxi, ha iniciado este martes la jornada de paro general y concentración en Barcelona, incluyendo aeropuertos y estaciones de tren y bus, para exigir la tramitación de la ley del sector y más control sobre grandes plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt.

Según el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, el paro se seguirá desde Figueres (Girona) hasta Tarragona, incluyendo "toda la Costa Brava, el Maresme, el área metropolitana de Barcelona, la Costa Daurada y la provincia de Lleida", así como algunos puntos del Vallès. La huelga está prevista de 10 a 16 horas, a excepción de los traslados de urgencias, que se mantendrán y se realizarán de manera gratuita durante las horas que dure la jornada de reivindicaciones.

Sin embargo, los taxistas han empezado a ocupar la Gran Via a partir de las 9.30 horas, desde plaza Tetuán hasta la calle Entença, y la movilización se extenderá hacia el Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya: se han cortado los tres carriles centrales de la Gran Via y se mantienen abiertos los dos laterales.

Gran parte de la actividad se concentrará en la Via Laietana, donde primero pasarán por la sede de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) para entregar "una denuncia contra Uber y varias empresas de VTC por actuar como un cártel que impone reglas al mercado" y posteriormente por la de Foment del Treball, donde se explicará el plan de acción previsto para principios de 2026.

La futura ley del taxi, con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP y la previsión de que entre en vigor en 2026, contempla que la actividad urbana quede reservada para el taxi y la desaparición progresiva del VTC que operan con licencia urbana en el área metropolitana de Barcelona.

Sin el apoyo de tres asociaciones

A pesar de la voluntad de Élite Taxi de reunir a todo el sector para que Catalunya "vea qué pasa si el taxi desaparece", el pasado sábado la Agrupació Taxi Companys (ATC), el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) y la Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PakTaxi) anunciaron que no apoyarían la huelga.

Según la ATC, "el paro se convocó de forma repentina y sin una conversación previa con las principales asociaciones del sector" y apunta que ya ha habido demasiadas huelgas sin un impacto real y que repercuten negativamente en el día a día de los vecinos, textualmente.

STAC afirma, en relación a la futura ley del taxi, que no pueden apoyar "una huelga que tiene por objetivo que el texto actual de la ley se apruebe tal como está", y defienden que el borrador actual se debe modificar. Desde PakTaxi sostienen que la huelga no aportará beneficios y "podría generar conflictos innecesarios entre los usuarios y los taxistas".

Uber denuncia a Elite Taxi

El pasado jueves, Uber presentó una denuncia a Élite Taxi y Álvarez ante la ACCO "por un intento de boicot". Indicó que en la convocatoria del paro general hay un aviso de piquetes y "prohibición de que los taxistas asociados a Élite Taxi puedan prestar servicios en plataformas como Uber".

La plataforma entiende que estas actuaciones constituyen una infracción de la orden de cesación dictada por la ACCO en su Resolución de 26 de julio de 2023, así como una nueva infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).