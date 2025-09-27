Trágico accidente en Montgat: una excavadora vuelca y provoca la muerte de un hombre de 46 años

Un trágico accidente laboral ocurrió este viernes en Montgat, Barcelona, cuando una excavadora volcada causó la muerte de un hombre de 46 años. El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:40 horas, según informaron los Mossos d'Esquadra. Las autoridades recibieron el aviso de un accidente laboral en la localidad y desplazaron varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Investigación al lugar de los hechos.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, que incluyeron dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y del Sistema de Emergencias Médicas, el trabajador falleció en el lugar del accidente. La comitiva judicial se encargó del levantamiento del cadáver, mientras que la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra realizó una inspección ocular y tomó declaración a los testigos presentes.

Las causas exactas del vuelco de la excavadora aún se desconocen, por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Además, se ha activado el protocolo habitual en casos de accidente laboral con víctimas mortales, notificando el incidente al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona y al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Este accidente se suma a otro ocurrido en Canovelles, Barcelona, el día anterior, donde un hombre de 35 años perdió la vida tras volcar el tractor con el que trabajaba en una finca agrícola. Las autoridades continúan investigando ambos casos para determinar las causas y prevenir futuros incidentes en el ámbito laboral.