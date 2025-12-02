El transporte público en Cataluña será más caro en 2026: ¿Cuánto y por qué?

La Generalitat de Cataluña, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital catalana coinciden en la necesidad de subir las tarifas del transporte público el año que viene.

Aunque todavía no se ha anunciado el incremento total, se espera que, como mínimo, el aumento sea equivalente a la subida del IPC (índice de precios al consumidor) de este año, que estará alrededor del 3%.

Según recoge La Vanguardia, las tres administraciones catalanas, lideradas por el partido socialista, están de acuerdo en subir los precios del transporte público para no disparar más la parte que bonifica actualmente la administración. "Un mayor ingreso de las tarifas debe permitir invertir en la mejora del servicio", aseguró Manel Nadal, secretario de Infraestructuras de la Generalitat.

Las bonificaciones actuales

En estos momentos, los usuarios pagan el 50% del precio de la T-Usual y la T-Jove. El resto del coste lo asumen tanto el Ministerio de Transportes (20%) como la Generalitat de Cataluña (30%).

Todavía no está claro si el próximo año ambas instituciones seguirán bonificando el transporte. Por ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido el más claro al respecto: "Por parte del consistorio, podemos decir que el presupuesto prevé los recursos necesarios para abordar la financiación del transporte público, incluidas las bonificaciones", aseguró la tenienta de alcalde, Laia Bonet, en Betevé.

Sin embargo, en la misma intervención aclaró que las tarifas anuales de transporte todavía se han de concretar con el AMB y el Govern de Illa.

Los taxis

La tarifa de los taxis de Barcelona también se encarecerán en 2026, según aprobó el pasado martes el pleno de la AMB, dando luz verde a la propuesta del Institut Metropolità del Taxi. Concretamente, los precios subirán un 2,3%, aunque no está definido qué trayectos tendrán una mayor subida.

A pesar de este aumento, el sindicato mayoritario del sector, Élite Taxi, defiende una subida de hasta el 7% de las tarifas para que los taxistas puedan hacer frente al encarecimiento de los costes de su profesión.

Además, plantea que las carreras con mayor subida de precios deben ser aquellas que se hacen de noche, los fines de semana y las que vayan a los aeropuertos y las estaciones.

Aumentará el precio del agua

Por otro lado, el consejo del Área Metropolitana de Barcelona aprobó también un aumento del 2,9% en el recibo del agua en la capital catalana. De media, la subida para 2026 se estimará en casi un euro de media cada dos meses.

A pesar del aumento, este incremento supone una rebaja respecto a otros años. En 2025 y 2024, el recibo del agua experimentó aumentos superiores al 5%, que repercutían en hasta cinco euros de media en el recibo bimestral. La aprobación contó con los votos favorables del PSC, Junts y ERC, las abstenciones de Junts per Tiana y Compromís i Acord per Torrelles y los votos negativos de PP y Vox.

El consejo de la AMB justificó el aumento del recibo por la inflación y el encarecimiento de la compra de agua por parte de Aigües de Barcelona al Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat.

La empresa, según El Periódico, pedía un aumento del recibo del 3,10%, ya que asegura que sus gastos se incrementarán un 5,3% el próximo año, llegando hasta los 354 millones de euros.