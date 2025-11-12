Transportistas de Tarragona piden convertir la N-340 en autovía y ampliar la AP-7 en el Ebro

La Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona ha pedido que se ejecuten las obras para convertir la N-340 en autovía y ampliar la AP-7 a tres carriles en el tramo de las comarcas del Ebro, en un comunicado este miércoles.

La entidad se ha reunido con el Servei Català de Trànsit después del accidente de tres camiones del pasado lunes, en la que se han realizado propuestas como la reducción de velocidad en este tramo.

La federación ha dicho que las medidas adoptadas hasta el momento y las que se están proponiendo "no son sino parches y no soluciones reales y verdaderas".

Ha añadido que la capacidad de la AP-7 en este tramo es "insuficiente para garantizar en condiciones de seguridad y fluidez el paso de los 12.000 camiones diarios" y que los camiones tienen prohibida la circulación por la N-340.

Ha subrayado que los transportistas son "los primeros interesados en mantener la seguridad en las carreteras".