El triple de suspensos en catalán que en castellano, según las pruebas orales de 2025 en Cataluña

A pesar de que la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, destacara ayer que los nuevos datos de competencia oral en catalán de los alumnos catalanes "invitan a ser optimistas", los datos muestran que el porcentaje de alumnos que suspenden es más del triple en catalán que en castellano, tanto en 6º de Primaria como en 4º de ESO.

Concretamente, en 6º de Primaria un 3,4% no supera una prueba en catalán, mientras que en castellano solo el 1-1,5%. En 4º de la ESO, el 4,8% no supera en catalán algún elemento, mientras que solo un 2,2% no lo hace en castellano. De nuevo, más del doble en catalán.

"Optimistas"

Así se refirió ayer, en una interpelación en el pleno del Parlament, a las pruebas censales de evaluación de la expresión oral en lengua catalana, lengua castellana y aranés, una evaluación diseñada para medir el nivel de logro de la expresión oral por parte del alumnado, y se realizaron tanto en 6º de Primaria como en 4º de la ESO del 5 al 20 de mayo de 2025.

La consellera subrayó que estas pruebas muestran que "pese a las debilidades" del sistema educativo catalán, el alumnado acredita un nivel medio alto en competencia oral en catalán, y ha añadido que incluso hay bolsas de excelencia que indican que se está avanzando en la buena dirección.

"No significa que nos tengamos que conformar, ni mucho menos, porque siempre que se pueda mejorar nos debemos de encontrar trabajando intensamente", ha subrayado Niubó, que ha insistido que el sistema educativo catalán no está condenado al derrotismo, textualmente.

La consellera ha defendido que hay "bases sólidas" desde las que trabajar, y ha apostado por destacar lo que funciona y también trabajar en los aspectos que tienen más margen de mejora.

Catalán

En concreto, las pruebas en 6º de Primaria muestran la mayoría de alumnos se encuentran en el nivel de notable en todos los elementos de la expresión oral en lengua catalana, aunque en 5 de 8 elementos el 30% del alumnado se encuentra en el nivel de excelencia.

Un 3,4% del alumnado de 6º no ha logrado algún elemento de la prueba, concretamente el léxico; el 67,3% utiliza expresiones y vocabulario variados, algunos incluso precisos, "con pocas o ninguna interferencia lingüística"; un 68,6% realiza oraciones bien construidas con pocas o ninguna incorrección, y el 71,2% de estudiantes vocaliza correctamente y pronuncia bien.

En 4º de la ESO, el nivel de logro notable es el que incluye más alumnado en el léxico, la morfosintaxis, el lenguaje no verbal y la cohesión, y en la fonética y fluidez el porcentaje de notable y el de excelente son "prácticamente iguales".

En cuanto a la interacción y la adecuación, el nivel excelente es el que incluye más alumnado; el porcentaje más alto de estudiantes que no han superado algún elemento de la prueba se sitúa en el léxico (4,8%); el 69,5% usa un léxico variado y especializado; un 72,8% construye correctamente oraciones; y el 73,9% pronuncia correctamente los sonidos o la mayoría y vocaliza claramente.

Castellano

Por lo que respecta a las pruebas de castellano, en 6º de Primaria la mayoría de alumnos se encuentran en el nivel notable en todos los elementos evaluados de la expresión oral, aunque en el nivel de excelencia están entre el 34,4% y el 49,3% de los estudiantes, según el elemento.

Por otro lado, el alumnado de 6º de Primaria que no ha logrado alguno de los elementos principales del discurso en esta prueba no supera el 1,5%; el 82,2% sabe utilizar expresiones y vocabulario variados y realiza pocas o ninguna interferencia lingüística; el 81% construye oraciones con bastantes complementos, y el 85,8% del alumnado vocaliza y pronuncia bien todos los sonidos.

En 4º de la ESO, el nivel notable es el que tiene más alumnos en las categorías de léxico, morfosintaxis, lenguaje no verbal y cohesión, y en el resto de elementos el nivel excelente es en el que se encuentran más alumnos, con más del 30% de alumnado en los 8 elementos evaluados.

El mayor porcentaje de alumnos que no ha superado algún elemento de la prueba se sitúa en el lenguaje no verbal (el 2,2%); el 82,2% incorpora en su discurso vocabulario adecuado y variado; el 82,6% utiliza estructuras gramaticales adecuadamente; el 87,7% muestra una vocalización clara y el 82,2% habla con fluidez.