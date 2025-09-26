Turull (Junts) acusa a Andalucía de subvencionar el gimnasio con "dinero de los catalanes"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

Lo ha dicho en una entrevista de La 2 y Ràdio4, después de que Andalucía anunciara que permitirá a sus ciudadanos deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF y parte de los gastos veterinarios de los animales de compañía.

Según Turull, en Catalunya hay mucha gente de clase media y trabajadora que financia el Estado del Bienestar a la que no pueden dar una beca comedor o una ayuda de la Ley de Dependencia: "Y con el dinero de los catalanes los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. Esto es la perversión número uno".

Más allá de la cuestión inmigratoria, Turull ha puesto el acento en la necesidad de mejorar la financiación catalana porque "se están colapsando muchos servicios".

"El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué cree que tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?", ha preguntado el dirigente de Junts, que ha reclamado las competencias de inmigración como instrumento para salvar la nación y la identidad, ha dicho textualmente.