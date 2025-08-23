TV3 rescata a Ada Colau y la ficha como tertuliana

Según ha desvelado el digital Crónica Global, TV3 está preparando el fichaje de Ada Colau para la tertulia del programa "Els Matins". El fichaje para la cadena autonómica permitiría a la ex alcaldesa de Barcelona salir de la irrelevancia y discreción en la que lleva meses instalada.

De esta manera, la ex alcaldesa de la capital catalana durante ocho años será la nueva tertuliana de'Els Matins' de cara a la próxima temporada. Con este fichaje, que cerrará los detalles de su participación la próxima semana, el programa de TV3 refuerza su plantel de colaboradores para intentar mejorar sus datos de audiencia. Colau se suma así a otros rostros como Joan Tardà, ex diputado de ERC, y Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno.

A partir de ahora los espectadores del programa de Ariadna Oltra podrán ver la participación de la política de los Comuns, que todavía no ha desvelado si se presentará a las elecciones municipales de 2027.