Una universidad de Barcelona pemitirá que los estudiantes cambien su sexo en el expediente académico "las veces que haga falta"

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) permitirá a sus alumnos modificar el género de su expediente académico. Podrán hacerlo sin ir presencialmente y "sin dar explicaciones", como sí se hacía hasta ahora.

El estudiante podrá acceder a su ficha y cambiar el género directamente "todas veces como quiera", y el profesor podrá ver cómo quiere que este estudiante sea tratado. Lo ha explicado el párroco de la UAB, Javier Lafuente, en un desayuno para dar el pistoletazo de salida al nuevo año académico.

Lafuente ha explicado que será un trámite "rápido y accesible" que permitirá a los alumnos escoger cómo quieren ser tratados institucionalmente. "Para nosotros es muy importante que cada uno sea tratado tal y como quiere", ha explicado el rector. Ha detallado que incluso debía hacerse presencialmente, lo que dificultaba que algunos jóvenes dieran el paso.

Esta iniciativa se suma al cambio de nombre sentido que la UAB permite desde hace años y que se ha ido consolidando. Según datos de la universidad, en el curso 2022-2023 se tramitaron 52 cambios de nombre, 25 en 2023-2024 y 24 en el curso 2024-2025.