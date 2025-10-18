Veinte detenidos en un nuevo operativo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia en Cataluña

Veinte personas han sido detenidas en un nuevo dispositivo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia en Cataluña, llevado a cabo la tarde de este viernes y hasta las tres de la madrugada de este sábado en Terrassa, Sabadell, Manresa, Girona, Salt y el aeropuerto de Girona. Según informaron los Mossos d’Esquadra, los arrestados acumulaban 108 antecedentes policiales.

Durante el operativo, se realizaron 63 denuncias administrativas, 74 denuncias por tenencia de sustancias, 21 por tenencia de armas, además de 19 intervenciones en establecimientos y tres personas investigadas penalmente. En el dispositivo participaron agentes de los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía de Sabadell y Girona, la Guardia Civil, las Guardias Urbanas y Policías Locales de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa y Vidreres, además de seguridad privada.

Este ha sido el noveno operativo en el marco del Pla Kanpai, una estrategia que busca dificultar la comisión de nuevos delitos por parte de personas reincidentes y reforzar la coordinación entre cuerpos policiales. En esta ocasión, el operativo comenzó en Terrassa Estació del Nord, donde los agentes realizaron controles a varios usuarios del tren. Según fuentes policiales, muchos de los delincuentes multirreincidentes que actúan en Terrassa llegan en tren desde ciudades del área metropolitana como Badalona o L’Hospitalet de Llobregat.

Esta nueva acción tuvo lugar apenas 24 horas después de una operación de gran envergadura en la misma ciudad, en la que participaron 150 agentes y se desarticuló un grupo criminal que operaba en el barrio de Ca n’Anglada. Ambas actuaciones forman parte de una estrategia global de seguridad que busca recuperar la sensación de tranquilidad en los barrios donde los vecinos denuncian desde hace meses problemas de convivencia y delincuencia reiterada.

El Pla Kanpai combina acciones preventivas, controles en la vía pública e inspecciones en establecimientos. Su objetivo principal es reforzar la seguridad ciudadana y dar respuesta a las demandas vecinales, en coordinación con los distintos cuerpos policiales del territorio.

En este contexto, el Govern de Salvador Illa ha asumido la seguridad como uno de los ejes prioritarios de la acción de gobierno. De hecho, el ejecutivo se está tomando más en serio el problema de la inseguridad, consciente del creciente malestar ciudadano y de la necesidad de actuar con contundencia frente a la delincuencia reiterada.

El Pla Kanpai, impulsado por el Departament d’Interior, materializa esta voluntad política. El plan pretende golpear la multirreincidencia mediante dispositivos conjuntos de Mossos d’Esquadra, policías locales y otros cuerpos de seguridad, con actuaciones simultáneas en los puntos más conflictivos del territorio. Con ello, el Govern busca recuperar la autoridad de las instituciones, mejorar la convivencia y reforzar la confianza de los ciudadanos en la acción policial y en la política de seguridad pública en Cataluña.