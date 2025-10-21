Una venezolana desmiente que los catalanes sean personas desagradables: "Nada es como te lo cuentan en realidad"

Adamas Bijou, también conocida como @adamasbijou en la red social TikTok, es una influencer de origen venezolano que en la actualidad está residiendo en España, más concretamente en Madrid, donde tiene un negocio en el que fabrica complementos para mujer. Esta es la principal temática de sus contenidos, pero también se pueden destacar otras publicaciones que tienen que ver con retos, con opiniones o con algún tipo de reflexiones más personales, aunque esto no es algo muy habitual.

Echando un pequeño vistazo a su perfil, el testimonio más destacado y que ha tenido mayor interacción por parte del público ha sido aquel en el que ha ofrecido su experiencia y sus pensamientos sobre Cataluña como extranjera. La publicación, a la que ha titulado con un sutil 'La verdad sobre los catalanes', acumula más de 12 mil 'me gusta' y más de 2.200 usuarios han realizado algún tipo de comentario.

"Antes de venir aquí, la gente me decía que los catalanes era desagradables"

Al principio del vídeo ya se puede ver cómo la protagonista del vídeo se enfoca a sí misma mientras ofrece las siguientes declaraciones: "La verdad sobre los catalanes que nadie te cuenta". En su momento, esta venezolana ya estuvo en Barcelona por lo menos una vez, o eso ha mostrado en su cuenta de Instagram. Por lo tanto, las próximas explicaciones irán, seguramente, en base a esta estancia. Resumidamente, esta creadora ha querido desmentir lo que, según ella, es una falsa creencia contra la población de toda Cataluña.

"Lo cierto es que, antes de venir aquí, mucha gente me dijo que los catalanes eran así, que eran asá, que no, que tal... que eran personas desagradables", continúa. Estas palabras no son del todo claras, por eso especifica un poco en la propia imagen del vídeo, donde escribe las siguientes palabras: "Decían que eran maleducados, racistas y amargados". No obstante, Adamas Bijou mantiene una idea totalmente contraria a todos estos adjetivos.

"Nunca nada es como te lo cuentan hasta que tu lo vives"

Muy habitualmente, hasta que una persona no conoce de primera mano algo en concreto no es capaz de mantener una opinión consagrada y totalmente fiable en ese sentido, y esta es la idea que corrobora esta creadora. "Nunca nada es como te lo cuentan hasta que tu lo vives", añade a la vez que empieza a poner en contexto a todos los espectadores sobre cómo fueron sus días en esta Comunidad Autónoma.

"Desde que pisé Cataluña, me he encontrado con personas super amables, super educadas y super amistosas", dice refiriéndose a "los nativos", a quienes hablan en catalán básicamente. De nuevo, vuelve a hacer énfasis en la idea de "nunca creas lo que escuchas hasta que lo veas", y más si se está hablando sobre "la reputación y el carácter" de una persona o un grupo en concreto, como es este caso, el de "una comunidad entera".

"No estamos acostumbrados a que nos valoren positivamente"

A esta sentencia por parte de esta creadora venezolana, el apartado de comentarios se ha llenado de mensajes que han respaldado prácticamente al 100% esta forma de pensar; es muy complicado, por no decir imposible, leer algún comentario que no esté de acuerdo con ella. Muchos de ellos, casi todos catalanes muy probablemente, han agradecido estas palabras. Por ello, a continuación se va a ofrecer un listado con los mensajes más destacados de los espectadores de este testimonio: