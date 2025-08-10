Vídeo: brutal agresor de un perro en Cataluña ya ha sido detenido por la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un hombre de 28 años y nacionalidad marroquí por presunto maltrato animal en Calaf (Barcelona), después de que se viralizara en redes sociales un vídeo en el que se le ve agrediendo a su perro en plena estación de Rodalies del municipio. Las imágenes, grabadas el pasado 3 de agosto, muestran cómo el individuo golpea al animal con una correa, le propina patadas y puñetazos mientras este permanece tumbado boca arriba, y lo arrastra tirando del collar o de sus patas delanteras.

El vídeo, difundido masivamente en plataformas como Instagram y Twitter, generó una oleada de indignación ciudadana y motivó múltiples llamadas para colaborar en la identificación del agresor. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron entonces una investigación con el objetivo de localizar al hombre y garantizar la seguridad del animal.

Rescate y atención veterinaria

La actuación culminó el 6 de agosto, cuando los agentes, en coordinación con el Ayuntamiento de Calaf, retiraron el perro a su propietario. El animal, un pastor belga malinois, fue trasladado a una protectora de Òdena (Barcelona), donde se encuentra bajo supervisión veterinaria y recibe los cuidados necesarios.

Ayer, 8 de agosto, el investigado prestó declaración como presunto autor de un delito de maltrato animal. Este tipo de infracción contempla penas de prisión de hasta 18 meses, multas económicas e inhabilitación para la tenencia de animales, especialmente si se demuestra que las lesiones sufridas por el animal afectan gravemente a su salud o si ha sido sometido a abandono, explotación o violencia.

Irregularidades adicionales

Además de las agresiones documentadas, los agentes constataron que el perro carecía de microchip y de la documentación obligatoria, lo que constituye una infracción administrativa grave. Por este motivo, el propietario será propuesto para sanción.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y recuerda que la colaboración ciudadana ha sido determinante para la rápida identificación del sospechoso y el rescate del animal.