Vídeo: crecen las profanaciones y ataques a iglesias católicas en Cataluña en 2025

Varios incidentes registrados recientemente en Cataluña confirman que la ola de profanaciones ocurrida en el resto de Europa no es sólo un problema extranjero.

El 31 de agosto, activistas de Futuro Vegetal lanzaron pintura roja contra la fachada de la Sagrada Família de Barcelona para denunciar la "complicidad" de los políticos con los incendios forestales.

El 26 de septiembre, en la parroquia de Sant Antolí de Aitona (Segrià), unos desconocidos profanaron la Eucaristía, robando copones y formas consagrades.

Pocos días antes, el 23 de agosto, unos intrusos habían roto las vidrieras de Santa María del Mar de Palamós, en un aparente intento de acceder al templo.

A principios de agosto, en el cementerio de El Palau d'Anglesola (Lleida), se robaron varias cruces.

Durante los últimos meses, varias iglesias católicas de Cataluña han sido víctimas de actos vandálicos y profanaciones, generando alarma entre las comunidades religiosas y las autoridades locales.

Entre los incidentes más destacados también se encuentra la Parroquia de Sant Ildefons en Barcelona, que amaneció con grafitis en su fachada, incluyendo la frase: “La única iglesia que ilumina es la que arde”. Por su parte, la Ermita de Santa Margarita de les Lloses, en Ripollès (Girona), fue objeto de un ataque en el que vándalos rompieron objetos decorativos y dejaron pintadas como “Ni Dios, ni patria, ni Rey”.

Según el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, durante agosto de 2025 se registraron al menos siete ataques a iglesias católicas en España, varios de ellos en Cataluña. Los actos incluyen profanaciones, daños materiales e incluso agresiones a creyentes, lo que fue calificado como un “agosto negro” para la libertad religiosa”.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en templos y han instado a la colaboración ciudadana para identificar comportamientos sospechosos. Además, se ha solicitado la implementación de planes de prevención y el estricto cumplimiento del Código Penal para proteger el patrimonio religioso.

“Estos ataques no solo afectan a las comunidades religiosas, sino que también dañan nuestro patrimonio cultural e histórico”, declaró un portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.