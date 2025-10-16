Vídeo: la extrema izquierda graba y señala las casas de judíos en Cataluña

En las redes sociales han aparecido incluso vídeos de jóvenes de extrema izquierda grabando las cases de persones judías en Cataluña. Las quejas y denuncias de los internautes no se hicieron esperar: “Esto parece la pesadilla de la Alemania de los años 30”.

En las últimas semanas, Cataluña ha sido escenario de varios incidentes antisemitas que han afectado a establecimientos comerciales, especialmente en Barcelona y sus alrededores, generando gran preocupación entre autoridades y sociedad civil. En septiembre, la librería infantil Pati de Llibres, ubicada en Sant Cugat del Vallès, amaneció con pintadas acusándola de ser "sionista" y "cómplice del genocidio".

La Comunidad Judía de Barcelona (CJB) ha emitido un comunicado para condenar el ataque sufrido por la librería Pati de Llibres de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), con pintadas con mensajes ofensivos y acusaciones que incitan al odio y la discriminación.

«Este ataque no es solo contra una librería de referencia, sino también contra los valores de convivencia, respeto y pluralidad que tienen que caracterizar nuestra sociedad. Cuando se señala un establecimiento cultural con insultos y se criminaliza su existencia, no se fomenta el debate: se alimenta el odio», apunta la CJB.

La CJB quiere expresar su solidaridad con la propietaria, Montse Soler, y, apunta, «con todas las personas que hacen posible el Pati de Llibres como espacio abierto, seguro y plural».

«Reiteramos que el antisemitismo y cualquier forma de intolerancia no tienen cabida en Sant Cugat, ni en Cataluña, ni en ninguna parte. La mejor respuesta a este tipo de ataques es continuar apostando por los libros, por la palabra y por el diálogo», añade la entidad. Desde la CJB se ha agradecido la rápida reacción del consistorio para limpiar las pintadas.

Durante una manifestación en apoyo a Palestina el 4 de octubre, varios comercios en el centro de Barcelona fueron vandalizados, entre ellos cadenas de comida rápida y tiendas de moda, resultando en la detención de 10 personas por altercados públicos. Las autoridades locales han condenado estos actos de antisemitismo y han reafirmado su compromiso con la convivencia y el respeto, mientras la Comunidad Judía de Barcelona ha instado a la sociedad a rechazar cualquier forma de intolerancia y a promover el diálogo y la comprensión mutua. Estos incidentes reflejan una creciente preocupación por el aumento del antisemitismo en Cataluña y subrayan la importancia de fortalecer los valores de convivencia y respeto en la sociedad.

La casa de dos chicas israelíes, en Barcelona, también fue vandalizada: en su fachada aparició el lema de Hamás, “Del río hasta el mar”, que hace referencia directa a la desaparición de Israel.