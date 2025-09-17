Vídeo: la extrema izquierda independentista se burla del Rey con un retrato formado por un mosaico de imágenes separatistas

Tras una sentencia, el Ayuntamiento de Girona (en manos del independentismo radical de la CUP) ha decidido colgar un retrato de Felipe VI en el salón de plenos, pero es muy sui generis, peculiar. Se trata de un mosaico compuesto por centenares de imágenes del referéndum del 1 de octubre de 2017. El alcalde Lluc Salellas ha defendido la iniciativa como un “ataque simbólico” a la monarquía para reafirmar el supuesto “carácter republicano” de la ciudad.

Un sentencia de un juzgado de Girona le obligaba a colocar el retrato del monarca en la sala de plenos, como es preceptivo según ha resuelto el Tribunal Supremo cada vez que un ayuntamiento catalán o vasco se ha negado a colocar la imagen del Rey en un lugar preferente. Una denuncia de Vox en la ciudad gerundense fue el detonante de este nuevo episodio antimonárquico. El concejal del Vox Francisco Javier Domínguez presentó un recurso administrativo denunciando que Salellas y su equipo de gobierno, en el que figuran Junts y ERC, estaba desobedeciendo la sentencia.

Aunque el gesto ha tenido repercusión mediática, la reacción mayoritaria en redes ha sido de burla. Muchos usuarios consideran que este tipo de “performances” de la CUP ya no generan el más mínimo impacto político real. Entre los comentarios más compartidos se leen frases como “jugadas maestras y acatamiento crítico, en eso no nos gana nadie”, o “sí, los españoles están temblando y el monarca a punto de abdicar”.

La respuesta de Salellas fue encargar un mosaico con escenas del 1-O cuya colocación diera como resultado un retrato difuminado del monarca. La presentación del cuadro se llevo a cabo en la tarde del lunes con la presencia de prebostes del separatismo como los presidentes de Òmnium Cultura, Xavier Antich, y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el cantante Lluís Llach.